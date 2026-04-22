Corte Nacional autoriza extradición de alias Topo a Estados Unidos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Corte Nacional autoriza extradición de alias Topo a EE. UU. por narcotráfico y armas.

Decisión se tomó el 22 de abril de 2026 tras audiencia en Quito.

Justicia ecuatoriana coopera con EE. UU. en casos de crimen organizado transnacional.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) concedió la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido como alias Topo, ciudadano ecuatoriano requerido por la justicia de Estados Unidos para enfrentar un proceso penal por tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

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La resolución fue adoptada por la Presidencia de la CNJ, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de recibir las garantías diplomáticas del Estado requirente. Alias Topo es solicitado por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que lo investiga por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.

Audiencia y decisión judicial

La entrega fue dispuesta durante la audiencia de extradición pasiva, instalada el miércoles 22 de abril de 2026, alrededor de las 15:00, diligencia que se extendió por cerca de una hora.

Tras analizar la documentación presentada y las condiciones exigidas por la normativa ecuatoriana, la Corte resolvió autorizar la extradición del procesado.

En su decisión, el alto tribunal priorizó la cooperación penal internacional, en el marco de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano para enfrentar delitos de alcance transnacional.

Requerimiento por narcotráfico y armas

Según la solicitud presentada por Estados Unidos, alias Topo es requerido para ser juzgado por tráfico internacional de drogas en gran escala y delitos relacionados con armas de fuego, cargos que forman parte de investigaciones desarrolladas en ese país contra redes criminales con vínculos fuera de sus fronteras.

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Las autoridades no detallaron públicamente el rol específico que habría cumplido dentro de estas estructuras, aunque el proceso judicial continuará ahora bajo jurisdicción estadounidense.