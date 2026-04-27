Balacera en bautizo en Guayaquil deja dos muertos y una niña herida

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

La indignación ciudadana no cesa. La madrugada de ayer, domingo 26 de abril, la violencia volvió a colarse en un espacio familiar en el suroeste de Guayaquil. Un bautizo, que reunía a varios allegados en una vivienda ubicada en las calles 43, entre Chambers y Rosendo Avilés, terminó en tragedia tras un ataque armado.

El hecho dejó dos personas muertas y una niña de 4 años herida por impactos de bala, en un episodio que ha generado conmoción entre moradores del sector. Las víctimas fueron identificadas como Oswaldo Malavé Malavé y Verónica Giler Arroyo, ambos de 47 años, quienes habían acudido como invitados a la celebración.

Ataque sin bajarse del vehículo

De acuerdo con versiones de familiares, los agresores se movilizaban en una tricimoto y dispararon directamente contra el grupo que se encontraba reunido en el portal de la casa. No hubo advertencia ni intercambio: los tiros se realizaron en movimiento.

“Fue de una, sin parar. Estábamos en un bautizo”, relató uno de los testigos, aún afectado hoy por lo ocurrido. La escena del ataque no solo quedó marcada por los disparos, sino también por el velorio de una de las víctimas, que se desarrollaba en la misma vivienda horas después, con rastros visibles de la balacera.

Quienes fueron alcanzados por las balas no residían en ese domicilio. Habían llegado para acompañar el evento familiar, lo que refuerza la incertidumbre sobre si el ataque fue dirigido o indiscriminado.

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Lo que se sabe hasta ahora

En la escena, agentes de la Policía Nacional levantaron al menos 13 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. De manera preliminar, se ha informado que las víctimas no registraban antecedentes penales.

Hasta el momento no hay una versión oficial sobre el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para determinar si se trató de un hecho dirigido, un error o un nuevo episodio vinculado a dinámicas criminales en la zona.

La presencia policial se mantuvo en el sitio durante varias horas, mientras se realizaban pericias y se recogían testimonios que permitan reconstruir lo sucedido.

Una menor herida, el dato que vuelve a repetirse

El caso vuelve a poner sobre la mesa un patrón que se repite: menores de edad afectados en medio de ataques armados. La niña herida fue trasladada a una casa de salud, mientras familiares y vecinos expresaban su preocupación por la creciente exposición de niños a este tipo de hechos violentos.

En barrios del sur, los residentes aseguran que este tipo de episodios ya no resulta aislado. Recuerdan otros casos recientes en los que también han resultado víctimas colaterales menores de edad.

Reclamos en medio del miedo

Tras lo ocurrido, el malestar ciudadano volvió a sentirse. Habitantes del sector cuestionan la efectividad de las medidas de seguridad y advierten que la violencia no distingue horarios ni contextos.

Manuel Arroyo, habitante del sur, cuestionó la falta de control frente a la violencia y el hecho de que incluso menores sigan siendo alcanzados por estos ataques. “¿Alguien vela por la seguridad de los guayaquileños? No hay zona libre de delitos. Ni hoy, ni ayer y posiblemente ni mañana. Otra menor de edad ha sido afectada por el crimen. Ya van varios asesinatos. ¿Qué está pasando? No sé si es por extorsiones, robos o venganza… pero lo cierto es que sigue muriendo gente a diario y nadie hace nada”, expresó.

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En la misma línea, Leticia Mackliff, residente del sector, cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades, como el toque de queda. “Creen que nos tranquilizamos porque se anuncia un toque de queda, pero eso no sirve. Y si llega a funcionar, ¿por cuánto tiempo? ¿Tres semanas? No tiene sentido. Al final, las familias siguen quedando expuestas y esto no cambia”, lamentó.

Ambos coinciden en que la violencia ya no distingue espacios ni momentos, y que incluso reuniones familiares, como en este caso, se han convertido en escenarios de riesgo. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y las respuestas oficiales aún no llegan.