La percepción sobre Daniel Noboa se deteriora: claves de la encuesta de Ciees

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

La valoración del presidente Daniel Noboa muestra una tendencia a la baja en indicadores de percepción ciudadana, según la más reciente encuesta aplicada por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees).

La encuesta, aplicada el 18 y 19 de marzo del 2026 a 820 personas en Quito y Guayaquil, evidencia descensos en niveles de confianza, agrado y calificación de la gestión presidencial en comparación con mediciones previas.

Carlos Coronel, del Ciees, explicó que los resultados deben leerse en función de la evolución de las encuestas realizadas desde noviembre de 2024. “No hay picos pronunciados, sino volatilidad e inestabilidad en los datos”, señaló, al atribuir este comportamiento a un “pesimismo estructural” en la población.

Las cifras que muestran el descenso

Según el estudio, la confianza en el presidente Daniel Noboa pasó del 33 % en marzo al 27 % en abril .

. En cuanto al agrado, el indicador muestra variaciones: 41 % en enero, 38 % en febrero, 44 % en marzo y 34 % en abril.

La calificación de la gestión también descendió, de 43 % en marzo a 31 % en abril.

¿Cómo entender los resultados de la encuesta?

Para el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), estos resultados reflejan más que una evaluación puntual del Gobierno, una percepción más amplia sobre la situación del país. “La opinión pública está marcada por cómo el ciudadano interpreta su realidad política y social”, indicó Coronel.

Hasta marzo del 2026, la principal preocupación en Quito y Guayaquil era la inseguridad. Si bien este tema se mantiene, el estudio identifica un aumento de la inquietud por la situación económica, así como por percepciones de mal gobierno y corrupción.

Otros indicadores

En la encuesta también les preguntaron: ¿Qué palabra describe mejor lo que usted siente hoy frente al país? Se les dio a elegir entre: esperanza, miedo, indignación y cansancio. La palabra indignación alcanzó el 40 %. Eso frente a la confianza: 3 %.