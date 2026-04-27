Lo interceptaron y le dispararon en la cabeza: crimen por robo en Guayaquil

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La víctima, de 28 años, recibió dos disparos en la cabeza y murió en el lugar.



El ataque ocurrió la madrugada de hoy, 27 de abril en la cooperativa Los Ángeles, en el sur de Guayaquil.

Los agresores se llevaron la motocicleta y el celular tras interceptarlo en plena vía pública.

La madrugada de este lunes 27 de abril de 2026, cerca de las 05:15, se produjo un hecho violento en la cooperativa Los Ángeles, en el sur de Guayaquil. La alerta ingresó a través del ECU 911, lo que motivó la movilización de unidades policiales hasta las inmediaciones del parque lineal, donde se confirmó la presencia de un hombre sin vida en plena vía pública, con heridas provocadas por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido interceptada por varios individuos armados, quienes presuntamente intentaron despojarla de sus pertenencias. Durante el levantamiento de indicios en la escena, los agentes encontraron dos vainas percutidas.

Ataque en plena vía



El fallecido fue identificado como Boris Alexander Valencia Olmedo, de 28 años. Según las pericias iniciales, recibió dos disparos en la cabeza, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

Las indagaciones señalan que el hombre se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el ataque. Los sospechosos habrían sustraído tanto el vehículo, con placas IT408L, como su teléfono celular antes de huir del sitio.

Una familiar indicó que la víctima había salido de su vivienda con la intención de recogerla, pero no llegó a su destino. Habitantes del sector también coincidieron en que el hecho estaría relacionado con un asalto ejecutado por sujetos armados.

Investigación en curso



El fiscal de turno fue informado del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, unidades especializadas continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido.

Entre las diligencias ejecutadas constan el acordonamiento del área, la recolección de evidencias y la toma de testimonios. No obstante, las investigaciones se han visto limitadas por la escasa colaboración de testigos y por daños en cámaras de seguridad cercanas.