Por qué Ecuador vive una crisis de confianza institucional: claves del análisis de Efrén Guerrero

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Crisis de confianza en Ecuador persiste en 2026: encuesta de Click Research muestra alta desaprobación instituciona.

Efrén Guerrero advierte: Gobierno no aplica políticas para revertir desconfianza en Asamblea, justicia y Ejecutivo.

Más del 60 % tiene emociones negativas en Ecuador: percepción empeora por seguridad y economía.

La crisis de confianza en las instituciones es histórica en Ecuador. El Gobierno tampoco está impulsando políticas públicas para cambiar la percepción de que las cosas van mal. Lo apunta Efrén Guerrero, en su análisis de resultados de encuestas que se han difundido en abril 2026.

La más reciente encuesta de Click Research evidencia la poca credibilidad en organismos del Estado. ¿Eso no es una novedad, verdad?

Históricamente se analizan la confianza interpersonal e institucional; siempre vemos una percepción negativa del ecuatoriano sobre su situación y su destino, no se ha visto un nivel de positivismo, desde 2018 y luego con la pandemia. Ocurre a nivel mundial, creo.

Los gobiernos sucesivos y el actual no generan herramientas para revertir esa tendencia.

Con acciones como la del ministro de Trabajo, Harold Burbano, que se moró dos meses en eliminar la inhabilidad de quien debía presidir la Judicatura, ¿se mina más esa confianza?

Lo de Click es un análisis de la confianza ciudadana, algo estructural, no de escándalos puntuales. Se ve que la desconfianza en instituciones es alta: Asamblea, 70.84 % de desaprobación; sistema de justicia, 71,84 %, inclusive en el Ejecutivo, 54,68 %.

No hay estadística que le salga bien al Presidente y su excesivo personalismo hace que lo que pasa en el Legislativo o lo que hagan los ministros también sea su culpa. Es una crisis de confianza por legitimidad institucional, los temas percibidos son materiales, seguridad y economía.

No son situaciones externas, hay un problema histórico. Y la expectativa actual es que hay empeoramiento y no corrección.

¿La decisión del CNE de adelantar elecciones llega a la conversación del común de mortales y erosiona más la confianza en ese ente?

David Easton habla sobre el apoyo específico y el apoyo difuso. En la encuesta se ve apoyo específico a decisiones concretas, con la decisión del CNE está de acuerdo el 52,17 %, no es rechazo masivo.

Pero la confianza en el sistema está golpeada, el problema es la institución, no la decisión. Además, el 60,97 % tiene emociones negativas sobre el país. Las decisiones del CNE no llegan solo al círculo rojo, aunque llegan de modo superficial.

Es típico de sistemas políticos desgastados, la ciudadanía reacciona a eventos, pero en el fondo no cree en las instituciones que los producen.

Habrá que analizar si la marca Gobierno suma, incluso podría restar, en las elecciones seccionales. Efrén Guerrero/ catedrático universitario

Hablo con taxistas sobre las seccionales y dicen que les da lo mismo. ¿Es grave?

Muy grave, es un indicador empírico que muestra que las emociones negativas sobre el país, la angustia y el pesimismo se mantienen. Me preocupa que la gente esté clara en que la situación se pondrá peor en seis meses. Es el clima: desconfianza en el sistema.

¿Y el Gobierno?

Todo lo que hace el Gobierno alimenta la relación de que el sistema no funciona y no va a cambiar, el apoyo específico existe pero el difuso está roto. La gente dice voy a la universidad, pero no creo en la universidad, voy a la calle y si atropello no pasa nada, si me meten un tiro por la calle, hay una posibilidad altísima de que el asesino salga impune.

¿Cómo se ve la Asamblea?

Veo que algunos asambleístas hacen obra social en sus provincias y lo colocan en sus redes. Tenemos legisladores de muy mala calidad, pero ese no es un problema en sí mismo, sino la expresión visible de un sistema político fragmentado. Todo nace donde termina: la crisis de los partidos políticos.

¿Cómo debería leerlo el presidente Noboa?

Debería darse cuenta de que no está teniendo muchos éxitos en política pública en los últimos seis meses. Como ciudadano, si me preguntas sobre una obra de Daniel Noboa... La solución al tema de salud ha tenido mucho desgaste con sus vicepresidentas; Pinto no estaba preparada, pero hay que ser como claro, cómo solucionar y analizar qué pasa.

¿Cuál es el riesgo para el Gobierno?

¿Las cifras de esta y otras encuestas son una amenaza existencial para el Gobierno? Vive constantemente en una amenaza existencial, lidia con la tendencia autoritaria, no es solo cosa de Noboa; en Latinoamérica y el mundo. Por otro lado hay una ciudadanía muy violentada, deprimida, incapaz de responder positivamente a estímulos de presidente.

Si el presidente pide apoyo nacional para algo, no sé cómo reaccionaría la gente; está preocupada por sobrevivir. Efrén Guerrero/ catedrático e investigador

Más de sus reflexiones:

El ecuatoriano no ve un futuro mejor, ahora ni siquiera piensa que migrar sea una opción, anota Efrén Guerrero. Eso y la situación económica, más la violencia, harán que difícilmente responda a estímulos, dice. También que habrá que ver cómo responden en las elecciones, por ejemplo en Cuenca, luego de esa marcha, que dio lugar a, “quinto río”.

¿Quién es Efrén Guerrero?

Catedrático. Investigador. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conduce un programa radial, enfocado en el rock. Reflexiona en su cuenta de X.