El CNE se ubica entre las instituciones con baja aprobación antes de las elecciones

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNE figura entre las cinco instituciones con menor respaldo ciudadano, según encuesta difundida el 19 de abril.

Solo 26,35 % aprueba gestión del CNE de Diana Atamaint; desconfianza supera el 68 % a nivel nacional.

Pese a baja confianza, 52 % apoya adelantar seccionales al 29 de noviembre por riesgo del fenómeno de El Niño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra entre las cinco instituciones del Estado con menor respaldo de la ciudadanía, según el sondeo de la encuestadora Click Research difundido este 19 de abril de 2026.

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Estas son las entidades con mayor desconfianza

La empresa señaló que el CNE, dirigido por Diana Atamaint, cuenta con una desaprobación del 68,13 %, mientras que solo un el 26,35 % apoya la gestión de esa entidad. En el listado de las instituciones públicas con mayor desconfianza le sigue la Asamblea Nacional (70,84%) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) (70,60 %). Sin embargo, las peor valoradas son el Sistema de Justicia (71,84 %) y el Consejo de la Judicatura (73,92 %).

Por otro lado, las instituciones que gozan de mayor aprobación son las Fuerzas Armadas con un 70,15 %, la Policía Nacional que alcanzó un 61,38 % y los medios de comunicación, con el 43,09 %.

¿Cuánto respaldo ciudadano tiene Daniel Noboa?

En el cuarto lugar aparece el presidente de la República, Daniel Noboa, con el 41,20%, una cifra que ha caído un poco más de tres puntos en relación al 44,53% que registraba el primer Mandatario en el estudio anterior de la misma encuestadora, difundido en enero.

El presidente Daniel Noboa ha apoyado el cambio de las elecciones. En una entrevista, sostuvo que la modificación beneficiaría a sus adversarios de la Revolución Ciudadana (RC).Foto: Cortesía

¿Qué opinan sobre el adelanto de elecciones?

Aunque el CNE registra un alto porcentaje de desaprobación, la ciudadanía tiene una opinión dividida frente al cambio de fecha de las seccionales, las cuales se realizarán el 29 de noviembre de este año y ya no el 14 de febrero de 2027 como estaba previsto. Según el sondeo, un poco más de la mitad de los encuestados, el 52, 17%, "está de acuerdo con la decisión de adelantar las elecciones", mientras que el 47, 83% respondió mantener una posición "en contra".

Si bien no hay una postura marcada frente a la modificación de la fecha de las votaciones, la mayoría de las personas expresa sentimientos negativos frente al nuevo proceso electoral. El 23, 64 % de los ciudadanos señaló que la elección de las dignidades seccionales le genera preocupación y apenas el 5,13 % indicó que siente seguridad ante las próximas elecciones.

La percepción se registra en un contexto en el cual las autoridades decidieron cambiar la fecha de las votaciones ante la posible gravedad de los efectos climáticos por el fenómeno de El Niño, una resolución que también modifica los plazos para la inscripción de candidaturas y campaña electoral, aspectos que han sido cuestionados por diferentes organizaciones políticas.

El sondeo de Click Reseach fue realizado a 1.900 personas mayores de 18 años, desde el 11 hasta el 16 de abril en cinco ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo. Este estudio tiene un margen de error de entre el 2,5%.