SUSCRÍBETE
Diario Expreso Ecuador
Iniciar Sesión

Clima en Guayaquil

Lluvias en Guayaquil: En estos 17 lugares hubo inundaciones y un árbol caído

En la tarde y noche del 18 de abril hubo sectores inundados en el norte y sur de Guayaquil; Segura EP también reportó la caída de un árbol

La intersección de Víctor Emilio Estrada y Costanera, en Urdesa central, fue una de las zonas donde se inundó tras la lluvia del 18 de abril.

La intersección de Víctor Emilio Estrada y Costanera, en Urdesa central, fue una de las zonas donde se inundó tras la lluvia del 18 de abril.FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

Juan Pablo Pérez Tomalá
Publicado por
Juan Pablo Pérez Tomalá

Creado:

Actualizado:

Lo que se sabe

  • La lluvia se registró entre la tarde y noche del sábado 18 de abril
  • Urdesa fue uno de los sectores afectados porque el agua ingresó incluso a una vivienda
  • En el norte se cayó un árbol, informó Segura EP

La lluvia registrada en la tarde y noche del sábado 18 de abril de 2026 provocó inundaciones en al menos 17 puntos de Guayaquil, según informó este domingo 19 de abril la empresa municipal Segura.

A las 04:45 se dio el primer reporte de Segura EP, en su cuenta de la red social X. Ahí se informó que equipos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) y de la concesionaria Interagua se movilizaron para atender la emergencia.

En el último informe, de las 08:11, la entidad contabilizó los 17 puntos donde hubo acumulación de agua.

Los sectores afectados, fueron:

  1. avenida Barcelona
  2. Avenida 4ta en Mapasingue este
  3. Víctor Emilio Estrada y Costanera (Urdesa central)
  4. Avenida Perimetral y Honorato Vásquez
  5. Calicuchima y Lizardo García 
  6. Sauces 3
  7. Calle 29 y Rafael García Goyena
  8. avenida del Bombero
  9. Las Malvinas
  10.  Décima etapa de La Alborada
  11.  avenida Benjamín Carrión y Felipe Pezo
  12.  Ciudadela Ferroviaria 
  13.  vía Perimetral
  14.  Domingo Savio y avenida 19
  15.  avenida Enrique Ortega Moreira
  16.  Acacias y Jiguas (Urdesa)
  17.  Sauces 6

En la intersección de las avenidas Carlos Plaza Dañín y Miguel H. Alcívar ocurrió la caída del árbol, mencionó Segura EP.

Afectaciones en vivienda de Urdesa

La inundación fue intensa sobre todo en el sector de Urdesa central, en el norte, donde el agua inundó un departamento y un garaje ubicados en el subsuelo de un edificio, lo que provocó daños materiales.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

tracking