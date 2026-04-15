Poda en Miraflores: ¿Por qué se cortó las copas de árboles en este sector del norte de Guayaquil?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La poda se realizó este 14 de abril de 2026 en la avenida principal de la ciudadela Miraflores , en el norte de Guayaquil

, en el norte de Guayaquil Ocurrió mientras Guayaquil enfrenta una ola de calor que ha registrado elevadas temperaturas

que ha registrado elevadas temperaturas La Alcaldía aseguró que la especie intervenida "tiene la capacidad de crecer nuevamente en muy poco tiempo"

La poda de árboles en la ciudadela Miraflores preocupó este martes 14 de abril de 2026 a residentes de este sector del norte de Guayaquil, quienes aseguraban que sus copas brindaban sombra en medio del intenso calor que se registra en la ciudad.

La denuncia la hizo Álvaro López en la red social X. "Qué sol y calor que hace, ¿qué podemos hacer? Volemos las copas de los árboles", ironizó en la publicación, a la que adjuntó dos videos en los que se ve a obreros podando.

A su mensaje se sumaron varios con críticas a lo que consideraron una poda innecesaria e incluso antitécnica.

"Es INCONCEBIBLE. Con todo el respeto a los expertos de áreas verdes del municipio pero eso no es podar, es trasquilar; y ese árbol en nada afectaba, todo lo contrario, era muy sano, frondoso y aliviaba la temperatura, al menos tomen una segunda opinión", fue el pedido de Fernando Torres.

"Muy mal. Podar árboles sin criterio va en contra de una ciudad sostenible. El arbolado urbano reduce el efecto 'isla de calor' hasta en 8°C y mejora la calidad del aire. Una ciudad ecológica necesita árboles frondosos que den sombra, no decisiones incoherentes", sostuvo el usuario @8emadi.

Poda fue por denuncia ciudadana: Municipio

El Municipio de Guayaquil defendió las tareas en esta zona y precisó que se trata de árboles de la especie Neem, que "tiene la capacidad de crecer nuevamente en muy poco tiempo".

"La intervención permite controlar su altura y asegurar el crecimiento proporcionado de sus ramas, contribuyendo a un desarrollo óptimo y seguro dentro del medio urbano", aseguró la Alcaldía a EXPRESO.

"Estos trabajos se ejecutan tras una inspección técnica realizada en atención a las denuncias ciudadanas de los moradores del sector", indicó la institución.

En su publicación, López aseguró que los árboles estaban del mismo tamaño que hace ocho meses, cuando fue la última poda.

En este sector de Miraflores fueron podados los árboles