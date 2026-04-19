Relaciones ecuador - colombia
Gustavo Petro demandará a Daniel Noboa: ¿A qué se debe este nuevo roce presidencial?
El presidente de Colombia anunció que demandará penalmente a su homólogo ecuatoriano por "calumnia", tras su visita a Ecuador en 2025
Lo que se sabe
- Gustavo Petro anunció: "He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia"
- Ocurre luego de que Daniel Noboa dijo que Petro se reunió con personas que tendrían vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito
- El presidente colombiano ha negado conocer a Fito y aseguró que Noboa "se deja llenar de mentiras la cabeza"
La tensa relación entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, sigue agravándose, luego de que el mandatario colombiano anunció que demandará penalmente a su homólogo por "calumnia".
Marco Rivera
Sin dar mayores detalles sobre cuándo y dónde presentaría la demanda, Petro respondió así a lo que dijo Noboa en una entrevista, donde sugirió que el mandatario colombiano se habría reunido con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
Noboa también aseguró que cuando Petro vino a Ecuador para su posesión, en 2025, se habría hospedado en propiedades en Manta (Manabí) cuyos dueños "están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico”.
Petro: Trato de Noboa fue porque pedí la libertad de Glas
Sobre su visita a Manta, Petro afirmó: "El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta".
Para el gobernante colombiano, el trato que ha recibido de Noboa ha sido en respuesta a su pedido para que liberen al exvicepresidente Jorge Glas, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, cumpliendo condenas por asociación ilícita y cohecho agravado.
No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer".
Con este nuevo anuncio de Petro se agudiza la relación entre ambos mandatarios, quienes se acusan mutuamente de ejecutar acciones que acrecientan la inseguridad en la frontera norte.