"El que está que baila merengue con la mafia es él": Daniel Noboa y su acusación a Gustavo Petro

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Noboa acusa a Petro de nexos con el narcotráfico y falta de control militar en la frontera.

Ecuador eleva al 100% aranceles a Colombia tras acusaciones de entrega de territorio a guerrillas.

Crisis diplomática escala por retiro de tropas colombianas y presunta entrega de documentos a capos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó una dura acusación contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que "baila merengue con la mafia". Las declaraciones de Noboa surgen como parte de un reclamo formal sobre la presunta falta de soberanía de Colombia en la frontera común, lo que, según el mandatario ecuatoriano, facilita las actividades del narcotráfico.

Daniel Noboa denuncia falta de control en la frontera con Colombia

En entrevista con la revista Semana de Colombia, Noboa sostuvo que la administración de Petro retiró las tropas del Ejército que permanecieron en la zona fronteriza durante años. "Hay un área en la cual, básicamente, la guerrilla controla el territorio. Aparte, se ha descontrolado la siembra de coca. Estamos en récord de hectáreas y eso afecta directamente a Ecuador", sostuvo el mandatario.

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Para Noboa, estas acciones evidencian un beneficio directo de Petro hacia el narcotráfico: "Él dice que los criminales, los delincuentes y los que siembran coca lo hacen, básicamente, por necesidad. Él y su Gobierno les han entregado documentos oficiales colombianos a los ecuatorianos más buscados para que puedan tener libertad en otros países. Así que yo creo que el que está que baila merengue con la mafia es él, no nosotros".

A diferencia de Colombia, enfatizó Noboa, el Gobierno ecuatoriano mantiene una lucha frontal contra el crimen organizado: "y ya incluso la mafia me ha tratado de matar varias veces en estos años que llevamos de conflicto armado interno y en esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada". El jefe de Estado recalcó la necesidad de actuar con firmeza ante el narcoterrorismo, señalando que estos grupos "se han refugiado en una retórica bien cargada de ideología en los últimos años".

Daniel Noboa creó en febrero la tasa de seguridad, con la que castiga el comercio con Colombia.Archivo / Expreso

Nexos con la Revolución Ciudadana y líderes criminales

Al ser consultado por la estadía de Gustavo Petro en Manta, tras participar en la posesión de Daniel Noboa en 2025, el presidente Noboa sostuvo que “los dueños de esas (propiedades) están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico”. Aunque dijo no tener pruebas de que el presidente colombiano se haya reunido con líderes criminales, afirmó que sí se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, “y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito (líder criminal de Los Choneros extraditado a Estados Unidos)”.

La guerra de aranceles y la tasa de seguridad

El pasado 13 de abril de 2026, durante un consejo de ministros en Ipiales, Gustavo Petro contraatacó asegurando que "lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia". El mandatario colombiano sustentó su afirmación comparando la situación con el caso venezolano, alertando que el cierre fronterizo mediante aranceles "produce que los pueblos dejen de comerciar. Los ecuatorianos pasan el contrabando por la selva amazónica".

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La relación bilateral atraviesa una etapa crítica desde febrero de 2025, cuando Quito implementó una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, argumentando el alto costo de vigilar la frontera ante la supuesta inacción de Bogotá.

Pese a los intentos de negociación, Colombia respondió con aranceles recíprocos. La tensión alcanzó un nuevo máximo el 9 de abril de 2026, cuando Noboa elevó dicha tasa al 100 %. Por su parte, Petro anunció que la aplicación de aranceles para los productos ecuatorianos se ejecutará de forma diferenciada.