Daniel Noboa: "No es guerra a colombianos, es al narcotráfico"; cuestiona a Gustavo Petro

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El mandatario ecuatoriano explicó por qué reforzó la frontera y cuánto cuesta la operación.

Sus declaraciones incluyeron críticas directas al gobierno colombiano.

La entrevista reabre el debate sobre seguridad y cooperación regional.

El presidente de Daniel Noboa aseguró en una entrevista con Revista Semana que la actual tensión fronteriza no responde a un conflicto contra Colombia, sino a una ofensiva contra economías ilegales. El mandatario explicó que el despliegue militar ecuatoriano se intensificó tras conversaciones fallidas con el gobierno colombiano. La declaración se dio el 17 de abril en un diálogo centrado en seguridad y economía. El eje del mensaje fue claro: la prioridad es combatir el crimen organizado.

Noboa enfatizó que la estrategia se dirige a frenar el narcotráfico, la violencia y otras actividades ilícitas que afectan la frontera. “No uso el término guerra comercial porque no es que se le ha declarado la guerra a los colombianos, se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia”, afirmó. También añadió que la ofensiva apunta al contrabando y la minería ilegal. Según el presidente, estas amenazas obligan a Ecuador a reforzar su presencia militar.

El mandatario sostuvo que existieron conversaciones previas con Gustavo Petro para coordinar acciones conjuntas. Sin embargo, afirmó que los acuerdos no se concretaron como se esperaba. Esto derivó en mayores costos para Ecuador en materia de seguridad. La situación, dijo, obligó a tomar decisiones unilaterales.

Presencia militar en frontera y costos millonarios

Noboa explicó que el país ha tenido que duplicar esfuerzos para cubrir la frontera norte. Señaló que mantener a las Fuerzas Armadas en la zona implica un gasto adicional significativo. Según sus palabras, el costo asciende a “400 millones de dólares más al año”. La inversión busca contener la violencia en áreas de alta complejidad.

El presidente describió la zona de “Putumayo” como extensa y difícil de controlar. En ese territorio, aseguró, se han registrado altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado. La presencia militar busca prevenir el avance de grupos ilegales. El objetivo es fortalecer la seguridad nacional.

El mandatario insistió en que la falta de coordinación bilateral obligó a Ecuador a actuar con mayor firmeza. El despliegue militar responde a la necesidad de proteger la frontera. Noboa remarcó que el país enfrenta una situación compleja. En su visión, la seguridad requiere decisiones inmediatas.

Críticas a la gestión del presidente colombiano

Consultado sobre su opinión del mandatario colombiano, Noboa fue directo. “Creo que está equivocado en muchas cosas”, afirmó. Añadió que, respetando la soberanía colombiana, considera que se han cometido errores. Sus declaraciones marcaron un tono crítico hacia la gestión económica y política.

El presidente ecuatoriano también cuestionó la visión económica del gobierno vecino. “Sus matemáticas petristas son muy diferentes a las matemáticas del resto del mundo”, expresó. Señaló que esa diferencia complica explicar la situación económica. La frase se convirtió en uno de los puntos más comentados de la entrevista.

A pesar de las críticas, Noboa subrayó que su postura se mantiene dentro del respeto a la soberanía. El foco de sus declaraciones fue la cooperación en seguridad. El mensaje final insistió en la lucha contra el crimen organizado. La entrevista dejó claro que la relación bilateral atraviesa un momento de tensión.