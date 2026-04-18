Wilma Andrade sobre regularizaciones en España: "Creemos que el número será marginal"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Con la vigencia del Real Decreto en España, el proceso de regularización masiva inició esta semana. En ese contexto, la Embajada de Ecuador en ese país anunció varias acciones para acompañar a los ecuatorianos en sus solicitudes. EXPRESO conversó con Wilma Andrade, embajadora del país en España, sobre este proceso.

¿Cuántos ecuatorianos en situación irregular hay en España?

En España hay alrededor de 450.000 ecuatorianos que están legalmente registrados. Es decir, constan en las estadísticas de censos de España, pero son los de la primera generación porque los segundos, quienes nacieron aquí, ya cuentan como españoles. Nosotros hemos hecho una proyección y alrededor de 650.000 serían los ecuatorianos que viven aquí legalmente.

¿Y sobre los ecuatorianos sin regularizar?

No se conoce el número de ecuatorianos que están en situación irregular porque ellos no se presentan como tales en los consulados por obvias razones. El Ecuador no es el ente o el país que les va a regularizar. Ese dato no se lo puede obtener. España lo tiene y ha dado datos generales. Sabemos que la primera migración para regularizarse será Marruecos, Colombia, Venezuela. Pero Ecuador, por obvias razones, por la restricción de la visa Schengen, creemos que será realmente marginal el número de regularizaciones.

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¿En qué actividades, principalmente, se desempeñan los ecuatorianos en el país europeo?

En general se desenvuelven en servicios, actividades agrícolas, cuidados y en hostelería y logística. Están en el tema de transporte y también en albañilería. Pero hay un gran grupo de emprendedores que empezaron, quizás manejando un auto y ahora tienen empresas de logística de distribución de alimentos. Hay muchos ecuatorianos en esas actividades, como también en sus emprendimientos de restaurantes; hay más de 150 restaurantes de ecuatorianos en Madrid. En general, las actividades son diversas. En servicios diría que es la mayor área en la que se encuentran trabajando.

¿Cómo facilitará la Embajada de Ecuador lo necesario para el proceso de regularización?

El proceso de regularización va a ser hecho, por sus características, mediante citas a los organismos españoles y también de manera digital, subiendo los documentos con los requisitos básicos solicitados. Lo que nosotros hacemos con los consulados es apoyar. Necesitan el certificado de antecedentes penales. Si han vivido más de cinco años fuera de Ecuador, lo hacen en España, pero tendrán que hacerlo también con Ecuador. La Cancillería tiene un programa digital para que puedan hacerlo directamente desde el computador. Si algunos no tienen esas facilidades, también habrá apoyo en los consulados. Si necesitan partidas de matrimonio o de nacimiento, podrían solicitarlas, así como si requieren actualizar el pasaporte. Pero los requisitos que establece la regularización son mínimos: los certificados de antecedentes penales y que se compruebe el arraigo.

El proceso permitirá que los ecuatorianos que vinieron de forma ilegal y viven en incertidumbre sobre su futuro puedan acceder a contratos indefinidos Wilma Andrade

¿Cómo ven el proceso de regularización desde el Gobierno ecuatoriano?

Vemos muy bien el proceso porque va a permitir que los ecuatorianos que vinieron de forma ilegal y viven en incertidumbre sobre su futuro puedan acceder a contratos indefinidos de trabajo, tener las prestaciones y beneficios de la seguridad social. Pero ellos también le benefician a España porque tendrán que pagar sus impuestos. Si tienen un contrato de trabajo, pagarán el seguro social, con lo cual le dan sostenibilidad al sistema.