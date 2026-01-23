Visa Schengen: Noboa busca exoneración para Ecuador tras su participación en Davos

Tras su visita a Davos, el presidente Noboa destacó seguridad y cooperación bilateral en su agenda con líderes europeos

Daniel Noboa junto al Rey Felipe de Bélgica, buscando la exoneración de la visa Schengen para ecuatorianos.

Tras su paso por el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Daniel Noboa inició su agenda en Bruselas. Durante su visita, se reunió con el Primer Ministro de Bélgica, Bart De Wever, para tratar temas de seguridad, comercio y educación.

“Ecuador y Bélgica comparten vínculos estratégicos que permiten enfrentar el crimen organizado transnacional”, señaló el comunicado de Presidencia. Ambos líderes también discutieron la promoción de inversiones de calidad, innovación y modernización del sector productivo.

Cooperación y visado Schengen: un paso hacia la integración europea

El presidente también mantuvo un encuentro con Su Majestad el Rey Felipe de Bélgica para reforzar la relación bilateral entre ambos países. En la reunión se analizaron temas clave como la exención del visado Schengen, cooperación en comercio, inversiones y cultura.

Duarante la reunión se destacaron valores como democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible en los acuerdos bilaterales. El comunicado señala que este tipo de colaboración fortalece la confianza mutua y facilita el intercambio de conocimiento y tecnología.

Daniel Noboa se reúne con delegada de la Unión Europea

Como parte de su visita oficial, el presidente se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para consolidar la relación con la Unión Europea. Durante el encuentro, se abordó la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación activa de Ecuador en seguridad.

“El país es un socio confiable que promueve inversiones y desarrollo conjunto con la Unión Europea”, indicó el anuncio de presidencia. Asimismo, se subrayó la importancia de avanzar hacia la exoneración de la visa Schengen para los ciudadanos ecuatorianos.

Noboa gestiona en Davos apoyo del BID y Banco Mundial para seguridad y energía

Por otro lado, en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que abordaron la necesidad de fortalecer las capacidades de América Latina frente al crimen organizado transnacional. Durante el diálogo, ambas autoridades coincidieron en que el refuerzo de la seguridad ciudadana es un eje estratégico para garantizar la estabilidad regional.

En este marco, el BID ratificó su apoyo financiero a Ecuador mediante una garantía de 250 millones de dólares. Este respaldo permitirá estructurar el fideicomiso Miti Miti por un monto total de 500 millones de dólares, además de habilitar recursos complementarios para el sector energético.

De este modo, el apoyo del organismo multilateral apunta a impulsar proyectos de infraestructura estratégica y a brindar mayor estabilidad financiera a un país que enfrenta importantes presiones fiscales y sociales, en un escenario marcado por desafíos económicos y de seguridad.

Por otro lado, Noboa sostuvo un encuentro con Makhtar Diop, director gerente de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad que forma parte del Grupo Banco Mundial. Durante la reunión, el mandatario expuso los avances registrados en la recuperación económica del país.

Finalmente, el presidente planteó que Ecuador sea considerado como piloto regional de un proyecto orientado a optimizar la logística de medicamentos, desde el almacenamiento hasta su distribución. Si bien la IFC expresó interés en explorar esquemas de cooperación, no se anunciaron montos específicos ni cronogramas definidos.

