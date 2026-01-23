Daniel Noboa planea una última reunión en Bélgica: ¿Cuándo regresa al Ecuador?

El mandatario ecuatoriano tiene previsto un encuentro con el alcalde de Brujas, en Bélgica. Así finalizará su gira

El presidente Daniel Noboa tiene previsto regresar al país el sábado 24 de enero de 2026, con lo que pondrá fin a la primera gira internacional del año, que se inició en Suiza el pasado 19 de enero. En su último día en Bélgica, el mandatario mantendrá una reunión con el alcalde de Brujas, Dirk De Fauw.

Este 23 de enero de 2026, el jefe de Estado ecuatoriano cumplió una agenda oficial en Bélgica. Entre sus actividades, mantuvo un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Uno de los objetivos de la reunión fue buscar apoyo para la exención de la visa Schengen para los ciudadanos ecuatorianos.

“Se han tratado temas de interés común, como es la pesca, como es la cooperación en materia de violencia y de seguridad en el Ecuador, y también algo que es de interés de los ecuatorianos y que el Ecuador sigue insistiendo, como es la visa Schengen”, indicó la canciller Gabriela Sommerfeld.

Tras ese encuentro, Noboa también se reunió con empresarios en Bruselas. Según la Presidencia de la República, el objetivo fue fortalecer las relaciones comerciales con ese país. “Reiteró que Ecuador ofrece reglas claras y un entorno favorable para la inversión de largo plazo en sectores estratégicos como energías renovables, agroindustria, logística e infraestructura”, indicó el Ejecutivo.

Asimismo, se concretó una reunión de alto nivel entre el primer mandatario ecuatoriano y el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, en la que se abordaron temas de seguridad, comercio, cooperación, educación, cultura y la exención del visado Schengen.

El presidente Noboa también mantuvo un encuentro con el rey Felipe del Reino de Bélgica, en el que se trataron las mismas temáticas. Además, el mandatario aprovechó la ocasión para referirse a un intercambio cultural “sobre la base de valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”.

El fortalecimiento de la cooperación y las relaciones bilaterales marcaron la reunión entre el presidente @DanielNoboaOk y Su Majestad el Rey Felipe del Reino de Bélgica.



En el diálogo se analizaron temas clave como la exención del visado Schengen para ciudadanos ecuatorianos,… pic.twitter.com/ytMasCHBtu — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) January 23, 2026

Un anuncio en medio de la gira

Durante su gira internacional, el presidente Daniel Noboa anunció la suscripción de un Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles con la Unión Europea. Según el primer mandatario, este instrumento permitirá atraer mayor inversión directa al país. “Hoy nos ponemos a la vanguardia: seguridad jurídica, transparencia y estándares modernos de desarrollo sostenible”, escribió en su cuenta de X.

