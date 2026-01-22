Petro y Noboa: cronología de una relación marcada por la polémica

El presidente colombiano ha solicitado en más de una ocasión que Jorge Glas sea liberado

Las relaciones bilaterales entre Ecuador, presidido por Daniel Noboa, y Colombia, por Gustavo Petro, ha encarado no uno sino varios roces en los que la diplomacia ha quedado en segundo plano. El más reciente afecta al comercio. Ocurrió luego de que Noboa anunciara que en febrero 2026 se aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones del país vecino, que respondió con otro arancel; además de que ya no venderá electricidad.

No es nuevo, el presidente Gustavo Petro es de izquierda, cercano a los del bloque del socialismo del siglo XXI. El 15 de abril del 2025, a dos días de las elecciones en las que Noboa le ganó a la correísta Luisa González, Petro puso en duda el resultado. Así, comentó que los informes de los veedores que envió eran "preocupantes". Criticó la presencia militar en los sufragios.

Sin embargo, algo que llamó la atención es que Petro acudió a la posesión de Daniel Noboa, para el período 2025- 2029. A la prensa le dijo que llegó para pedirle a su par que libere a presos políticos, entre ellos Jorge Glas, exvicepresidente que cumple condena por casos de corrupción; ahora está en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro. Tras ese evento, Petro viajó a Manta. Consultado por la prensa sobre el objetivo de ese viaje, Noboa señaló: "No creo que fue nada bueno, no lo vi ayudando a gente pobre".

En julio del 2025 hubo otro momento de tensión en las relaciones bilaterales porque Ecuador decidió repatriar a 1.000 presos colombianos sin que se haya hablado previamente del tema. Incluso en Ecuador esa medida fue cuestionada por el riesgo de que todos los apresados vuelvan ya que hay incontables pasos ilegales.

¿Jorge Glas, manzana de la discordia entre Ecuador y Colombia?

El 16 de septiembre del 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Jorge Glas obtuvo la nacionalidad colombiana. En su cuenta de X compartió un documento consular que certificaba el trámite. Aunque luego borró el exe.

La Cancillería de Ecuador reacción negando haber recibido ningún documento oficial relacionado. Además dijo que el exvicepresidente sigue siendo ciudadano ecuatoriano, sin perjuicio del otorgamiento de una nacionalidad por parte de otro país.

Por ello, aclaró, las sentencias que pesan contra Glas están vigentes y las causas pendientes ante la justicia seguirán su trámite de acuerdo con la legislación ecuatoriana.

En ese mismo mes, en entrevista con Ecuavisa, el presidente Noboa dijo que su par, Petro, no había apoyado la medida de fumigación de hojas de coca.

El detonante del perjuicio al comercio ecuatoriano

El martes 20 de enero del 2026, Gustavo Petro compartió una foto de Glas, con el traje naranja de un preso ecuatoriano. Y escribió que es un ciudadano colombiano. "Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass (Glas) debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre tortura psicológica".

El miércoles 21, Noboa anunció que en febrero se aplicará una tasa de seguridad del 30 % a importaciones desde Colombia. En respuesta, ese país también impondrá un gravamen del 30 % a la unos 20 productos de Ecuador, medida "proporcional, transitoria y revisable".

