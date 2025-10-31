Expreso
Daniel Noboa
Daniel Noboa cuestionó la visita de Gustavo Petro a Manta, donde días después fue capturado y extraditado alias FitoX: @Presidencia_Ec

Noboa sobre viaje de Petro a Manta: "Me parece extraño y está en investigación"

El Ejecutivo calificó como “extraña” la visita de Gustavo Petro a Manta y confirmó que el hecho está bajo investigación

Durante una entrevista con Teleamazonas, el presidente Daniel Noboa se refirió al viaje que realizó el mandatario colombiano Gustavo Petro a la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Noboa aseguró que la visita “le parece extraña” y que el tema está siendo investigado.

El viaje de Petro ocurrió en un contexto delicado para la seguridad ecuatoriana. En esos días, el Bloque de Búsqueda de la Policía rastreaba a Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, quien estaba prófugo tras escapar de la cárcel La Roca de Guayaquil. Fito fue capturado días después en Manabí y, hace tres meses, extraditado a Estados Unidos, donde permanece detenido.

“La droga sale por Manta, no por el Caribe, sale por Manta. Él salió por Manta también”, recordó Noboa, haciendo referencia a declaraciones previas del propio Petro sobre el tráfico de drogas.

Noboa: “No lo vi ayudando a nadie”

El presidente ecuatoriano sostuvo que no tiene información sobre las actividades que realizó Petro durante su estadía en Manta. “No sé. ¿Tiene información de lo que hizo en Manta? No creo que fue nada bueno”, comentó el Jefe de Estado.

Añadió que no observó ninguna acción de carácter social o humanitario. “No lo vi ayudando a gente pobre. No lo vi. Lo que vimos, no hizo ninguna ayuda a nadie”, expresó Noboa.

“Hay requerimientos desde Colombia”

El jefe de Estado también mencionó que en Colombia existen investigaciones y requerimientos de congresistas dirigidos a la Cancillería ecuatoriana sobre este tema. “Sé que hay algunos requerimientos por parte de congresistas colombianos al Ecuador. Sí, por supuesto”, dijo Noboa.

El mandatario resaltó que resulta “bastante extraño” el itinerario de Petro. “De Quito se fue a Manta, se quedó en Manta un par de días y pues, o sea, es algo extraño, es algo que está en investigación”, afirmó.

Estados Unidos ejecutó operaciones militares contra embarcaciones en el Caribe vinculadas al narcotráfico que lo vinculó a Colombia.

Finalmente, Noboa enfatizó que su principal preocupación sigue siendo la situación del Ecuador. “Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano, ahí cada loco con su tema”, señaló.

Sobre las eventuales implicaciones del caso, concluyó: “Él tendrá sus problemas en su país y que ahí vea cómo lo soluciona”.

