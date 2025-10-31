Expreso
PRESIDENTE DANIEL NOBOA EN TARIMA
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa impulsa la consulta del 16 de noviembre.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

"Voy a pedir licencia, pero no todos los días": Noboa sobre campaña para la consulta

El presidente de Ecuador sostuvo que primero se desocupará de compromisos, como la visita de una funcionara de EE. UU.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló este 31 de octubre de 2025 sobre la posibilidad de pedir licencia sin sueldo para poder participar de la campaña electoral del referéndum y consulta popular, que inicia oficialmente este 1 de noviembre de 2025.

Aunque no confirmó si participará de la campaña directamente, Noboa sostuvo que, en caso de hacerlo, pedirá licencia sin sueldo una vez que se desocupe de varios compromisos adquiridos con anterioridad, según detalló en una entrevista con Teleamazonas.

Los compromisos de Daniel Noboa para inicios de noviembre de 2025

"Voy a pedir licencia, pero no durante todo el periodo", comentó el primer mandatario y señaló que algunos de sus compromisos pendientes son una ponencia en Estados Unidos el 4 de noviembre y la visita de Kristi Noem, secretaria de Homeland Security del país norteamericano, prevista para el 5 y 6 de noviembre de 2025. 

"A partir del día 6 (de noviembre de 2025) en la noche, cuando ya termine ese compromiso, pediré la licencia, en caso de hacer campaña", comentó el presidente Daniel Noboa durante su entrevista con la casa televisiva.

DIANA ATAMINT PRESIDENTA DEL CNE
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.ARCHIVO: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE recuerda que la licencia es indispensable para la campaña electoral

Días atrás, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, recordó que el presidente Daniel Noboa, como proponente de la consulta, "debe pedir licencia porque se encuentra en calidad de servidor público y, al mismo tiempo, es el proponente".

Atamaint, además, señaló que hasta el comento no han recibido solicitudes de licencia. "Todavía no hemos recibido ninguna notificación ni solicitud de pase de ningún funcionario público. Eso depende de las competencias y de la institución ante la cual deban presentar esos permisos", indicó.

