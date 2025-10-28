¿Nuevamente una Asamblea con suplentes? ADN y RC irán a la campaña

Los dos bloques legislativos mayoritarios pedirán licencia para ser parte de la campaña por la Consulta Popular 2025

ADN y el correísmo se volcarán a la campaña por la Consulta Popular 2025.

Una vez más, la Asamblea Nacional podría quedar bajo el control de legisladores suplentes. Los asambleístas de ADN y de la Revolución Ciudadana solicitarán licencia para volcarse a la campaña de cara a la Consulta Popular y Referéndum 2025.

(NO TE PIERDAS: Estos son todos los cambios que Daniel Noboa plantea para la posible Constituyente)

Oficialmente, la campaña arrancará el próximo sábado 1 de noviembre de 2025, según lo establecido en el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Ante esto, los bloques legislativos de la Asamblea delinean su estrategia para participar en la campaña por el “Sí” y el “No” que promoverán sus respectivos movimientos.

RELACIONADAS CNE inicia traslado de 471 mil papeletas para la Consulta Popular 2025 en Ecuador

¿Qué hará el correísmo?

El jefe del bloque de Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, confirmó que la decisión se adoptaría luego de una reunión prevista para la tarde del 28 de octubre de 2025. “Nosotros, como bloque ciudadano, en reunión con todos los asambleístas, vamos a decidir el tema de pedir licencia sin sueldo”, manifestó González a EXPRESO.

Consulta 2025: Constituyente sin norte abre puerta al “cheque en blanco” Leer más

También aseguró que el Código de la Democracia establece que, en caso de participar en campaña, es obligatorio solicitar dicha licencia. Es decir, estarían facultados para ausentarse durante el periodo previsto a partir del próximo sábado.

Esto ocurre a pesar de que su compañero de bancada, Luis Molina, había anunciado el envío de una consulta al CNE sobre la legalidad de la solicitud de licencia anunciada por ADN, considerando que esta vez no se trata de candidaturas.

González también señaló que el rol de su bloque será activar a la militancia en todo el país. “Gran parte de nuestra bancada principalizará a los suplentes y estaremos en territorio dando la cara a nuestro pueblo y trabajando en cada una de nuestras provincias”, manifestó el jefe del bloque correísta.

¿Qué hará ADN?

El bloque oficialista de ADN fue el primero en barajar la idea de solicitar licencia para la campaña electoral. El miércoles 22 de octubre de 2025, la bancada de ADN se reunió en Carondelet con el presidente Daniel Noboa. El objetivo fue delinear lo que sería su participación en la campaña.

Asambleístas de ADN mantuvieron una reunión con el presidente Daniel Noboa por poco más de dos horas. Foto: Daniel Romero/ Expreso

ADN es una de las organizaciones políticas inscritas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer campaña por el “Sí”. “Haremos campaña tomando las debidas licencias. Entiendo que todos vamos a tomar esa licencia”, adelantó Torres ese 22 de octubre.

Una Asamblea con suplentes

En caso de que la mayoría de los legisladores de los bloques mayoritarios de la Asamblea opten por solicitar licencia, el Legislativo nuevamente quedaría en manos de asambleístas suplentes.

Lo mismo ocurrió a inicios de 2025, durante el periodo legislativo anterior, en el marco de los comicios generales. Al tratarse de un proceso que involucraba la elección de asambleístas, quienes ostentaban ese cargo y optaron por la reelección solicitaron licencia para participar en la campaña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!