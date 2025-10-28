Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

PAPELETAS ELECTORALES CONSULTA POPULAR 2025
Las papeletas impresas se encontraban en el Instituto Geográfico Militar.CORTESÍA: CNE

CNE inicia traslado de 471 mil papeletas para la Consulta Popular 2025 en Ecuador

Las papeletas electorales son trasladadas hasta la empresa Integradora Montgar, previo a su envío a las provincias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este 28 de octubre de 2025 con el traslado de las papeletas electorales del referéndum y consulta popular 2025 a la empresa integradora Montgar, previo a que arranque la distribución del material electoral a las provincias de Ecuador.

RELACIONADAS

Según informó el CNE, varios camiones bajo el resguardo de la fuerza pública llegaron hasta el Instituto Geográfico Militar (IGM) para retirar y trasladar las papeletas hacia la integradora, que está a cargo de preparar el material electoral final para las juntas receptoras del voto.

En este primer traslado, de acuerdo con la información difundida por el CNE, se movilizaron más de 471.000 papeletas electorales, correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior. El resto de papeletas serán trasladadas a Montgar hasta el 29 de octubre de 2025, mientras que las correspondientes al territorio nacional, a partir del 5 de noviembre de 2025.

Los kits técnicos electorales llegan hasta las provincias de Ecuador

Mientras se inicia con la integración de las papeletas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con la distribución de los kits electorales a las delegaciones provinciales.

RELACIONADAS

La Delegación Provincial Electoral de Tungurahua recibió 77 kits técnicos electorales este 28 de octubre de 2025. De igual forma, el 27 de octubre, la Delegación de Esmeraldas recibió 75 kits técnicos, mientras que en Imbabura recibieron 66 kits electorales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE.UU. mata a 14 personas tras atacar cuatro lanchas que vincula con el narcotráfico

  2. Megaoperación contra el crimen en Rio de Janeiro deja una veintena de muertos

  3. Incendio en Guayaquil: radiotécnico arriesga su vida para rescatar a su hija

  4. Urdesa: El Municipio ejecuta más de 300 operativos por presuntas discotecas ilegales

  5. Historia del IESS: ¿Ha evolucionado la atención médica en Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  3. Perú blinda la inversión minera y opaca a Ecuador

  4. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  5. Daniel Noboa y su plan de quitar la salud al IESS: así se divide opinión en Ecuador

Te recomendamos