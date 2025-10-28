CNE inicia traslado de 471 mil papeletas para la Consulta Popular 2025 en Ecuador

Las papeletas electorales son trasladadas hasta la empresa Integradora Montgar, previo a su envío a las provincias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este 28 de octubre de 2025 con el traslado de las papeletas electorales del referéndum y consulta popular 2025 a la empresa integradora Montgar, previo a que arranque la distribución del material electoral a las provincias de Ecuador.

Según informó el CNE, varios camiones bajo el resguardo de la fuerza pública llegaron hasta el Instituto Geográfico Militar (IGM) para retirar y trasladar las papeletas hacia la integradora, que está a cargo de preparar el material electoral final para las juntas receptoras del voto.

En este primer traslado, de acuerdo con la información difundida por el CNE, se movilizaron más de 471.000 papeletas electorales, correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior. El resto de papeletas serán trasladadas a Montgar hasta el 29 de octubre de 2025, mientras que las correspondientes al territorio nacional, a partir del 5 de noviembre de 2025.

Los kits técnicos electorales llegan hasta las provincias de Ecuador

Mientras se inicia con la integración de las papeletas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con la distribución de los kits electorales a las delegaciones provinciales.

La Delegación Provincial Electoral de Tungurahua recibió 77 kits técnicos electorales este 28 de octubre de 2025. De igual forma, el 27 de octubre, la Delegación de Esmeraldas recibió 75 kits técnicos, mientras que en Imbabura recibieron 66 kits electorales.

