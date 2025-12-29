Bancos en Ecuador atenderán con normalidad el 30 y 31 de diciembre de 2025: horarios

Los bancos privados aseguran la continuidad de las transacciones financieras a escala nacional durante el feriado

Clientes son atendido en las ventanillas de un banco de Ecuador.

Mientras los ecuatorianos se alistan para despedir el año y disfrutar del feriado que irá del 1 al 4 de enero de 2026, el sistema financiero se prepara para garantizar la continuidad de sus servicios.

Según lo detminado por el Gobierno de Daniel Noboa el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre de 2025 no son días feriados, por lo que la atención en las oficinas de los bancos privados será normal en todo el país.

Durante los días de descanso obligatorio por Fin de Año, las entidades financieras mantendrán operativos sus servicios a través de los canales habituales, con el fin de asegurar que los usuarios puedan realizar sus transacciones sin inconvenientes, indicó la Asobanca Asociacion De Bancos Del Ecuador (Asobanca)

Los canales disponibles en el feriado

Entre estos canales se encuentran los cajeros automáticos, que permiten retiros y depósitos; los corresponsales no bancarios, disponibles en todos los cantones del país y ubicados en tiendas, farmacias, supermercados y otros comercios, donde se pueden efectuar pagos, transferencias y retiros; así como la banca digital, que facilita operaciones desde celulares, tablets o computadoras.

La asociación recomienda a los clientes del sistema bancario informarse, a través de los canales oficiales de cada entidad, sobre la disponibilidad específica de los servicios durante el feriado.

Además, Asobanca hace un llamado a la ciudadanía a priorizar el uso de los canales digitales, por ser opciones más cómodas, seguras y rápidas para realizar transacciones financieras durante los días de descanso.

