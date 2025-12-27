1 de enero en Guayaquil: cuatro lugares abiertos para aliviar el chuchaqui

Cuatro locales que abrirán sus puertas el 1 de enero para recibir a quienes buscan el mejor remedio contra el chuchaqui

La comida es uno de los remedios clásicos para aliviar el chuchaqui.

Después de las fiestas de fin de año, el amanecer del 1 de enero suele llegar con resaca, cansancio y hambre. En Guayaquil, la tradición dicta que nada cura mejor el chuchaqui que un buen caldo de salchicha, un ceviche cargado de mariscos o un encebollado humeante. Por eso, varios locales emblemáticos de la ciudad se preparan para abrir temprano y recibir a quienes buscan alivio y sabor. Aquí te presentamos cuatro lugares que no fallan en esta misión.

Llulán: Caldo que guarda memoria

Fundado en 1941 por Humberto Yulan, Llulán es un clásico de Guayaquil. Ubicado en la calle Hurtado entre Machala y José de Antepara, este local mantiene viva la receta secreta del caldo de salchicha que ha pasado de generación en generación.

En Llulán la tradición del caldo de salchicha lleva varios años cautivando los paladares. nadia larco

El trabajo comienza muy temprano con la preparación del relleno de arroz y las vísceras que acompañan la salchicha, un plato que se sirve con devoción y que cuesta apenas 6 dólares. El espacio es amplio y confortable, ideal para quienes llegan en grupo buscando ese sabor que reconforta después de una larga noche de fiesta.

RELACIONADAS Las festividades y la comida encienden las calles del sur de Guayaquil

Los herederos de Humberto y Zoila han mantenido intacta la tradición, respetando la receta original y atendiendo todos los días del año, excepto el Viernes Santo. Para pedidos a domicilio, los clientes pueden comunicarse a los números 0994972994, 042513038 o 0986995170, y seguirlos en Instagram como @llulan_ec.

Cevichería Guayaca: Tradición desde 1984

La Cevichería Guayaca es un referente desde 1984 para los amantes del ceviche. Su propuesta es amplia y diversa: se puede elegir entre estilos cholo, criollo, manaba o peruano, y luego decidir entre ocho variedades que incluyen pescado, camarón, cangreja, concha, mixto, pulpo, cevichocho y palmito. El rompe colchón y el ceviche guayaco son los favoritos de quienes buscan un plato contundente.

La Cevichería Guayaca cuentan con varios locales a nivel nacional. Cortesía Cevichería Guayaca

Los precios van desde 8,73 hasta 16,12 dólares, con la opción de agrandar la porción por 3 dólares adicionales. La experiencia se completa con acompañantes como aguacate, patacones, arroz o cocolón, que convierten cada plato en una verdadera fiesta de sabores. Con locales en Guayaquil, Samborondón, Quito, Cuenca, Salinas y Quevedo, la Guayaca atiende de lunes a domingo entre las 9:00 y las 17:00.

Los pedidos se pueden realizar a través de Rappi, Uber Eats y PedidosYa, lo que facilita disfrutar de sus ceviches sin salir de casa. En redes sociales están como @lacevicheríaguayaca, donde comparten promociones y novedades para quienes buscan empezar el año con energía y sabor.

Cevichería Levanta Muerto: Fusión entre Perú y Ecuador

Con dos locales en Guayaquil, Kennedy Nueva frente a la clínica San Francisco y Alborada 12ava etapa, la Cevichería Levanta Muerto le hace honor a su nombre. Aquí los ceviches se venden por medio litro y litro, con precios que van de 5 a 12 dólares, y son la opción perfecta para quienes necesitan levantarse después de una noche intensa.

La Cevichería Levanta Muerto mezcla la gastronomía ecuatoriana y peruana. Cortesía Cevichería Levanta Muerto

La variedad incluye pescado, camarón, mixto, concha y el “full”, que reúne pescado, camarón, pulpo, conchas y calamar. Además, se puede elegir entre cinco estilos de preparación: el Levanta Muerto con leche de tigre peruana, el Jipijapa de mis Amores al estilo manaba con maní, el Rompe Fronteras que fusiona Ecuador y Perú, el Tradicional Ecuador y el Tradicional Perú. Cada estilo ofrece una experiencia distinta, pensada para todos los gustos.

RELACIONADAS Asia encuentra su lugar en cuatro cuadras del centro de Guayaquil

Las promociones también son parte de su atractivo, como la de cuatro platos por 20 dólares. Atienden de lunes a domingo desde las 8:00 hasta las 17:00, y los pedidos se pueden realizar al número 0994501847. En Instagram están como @cevichelevantamuerto, donde muestran su propuesta fresca y variada que se ha convertido en un clásico para curar el chuchaqui.

Encebollado Cuarto de Libra: Clásico que acompaña a todo ecuatoriano

Nacido en 2013, Cuarto de Libra se ha convertido en un ícono del norte de Guayaquil. Con locales en Guayacanes, Albonor, La Alborada, Miraflores y Vía Salitre, atienden todos los días del año y destacan por su encebollado de 3 dólares, acompañado de platos únicos como guatita marinera y albacora al horno. El local de La Alborada funciona 24/7, lo que lo convierte en un refugio seguro para quienes buscan un plato caliente a cualquier hora.

El Encebollado Cuarto de Libra lleva atendiendo a las personas desde el 2013. cortesía Encebollado Cuarto de Libra

El secreto de su éxito está en la calidad de los ingredientes: no usan ajinomoto ni maicena, lo que garantiza un producto sano y ligero. Para fin de año, abrirán el 31 de diciembre desde las 7:00 hasta las 18:00 y el 1 de enero desde las 7:00 hasta las 19:00, convirtiéndose en uno de los lugares más buscados por quienes quieren arrancar el año con energía.

Cábalas de Año Nuevo según tu signo: la IA revela el ritual perfecto Leer más

El encebollado es parte de la cultura guayaquileña y en Cuarto de Libra lo saben bien. Los pedidos se pueden realizar al número 0980875177, y en redes sociales están como @encebolladocdl. Para muchos, este plato no solo cura el chuchaqui, sino que también crea amistad y comunidad, siendo el acompañante perfecto para empezar el año.

El sabor que cura

Llulán, Cevichería Guayaca, Levanta Muerto y Cuarto de Libra son más que locales de comida: son parte de la cultura guayaquileña que celebra la gastronomía como remedio y tradición. El 1 de enero, cuando la ciudad despierta con chuchaqui, estos lugares estarán listos para recibir a quienes buscan alivio en un plato lleno de sabor, historia y comunidad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.