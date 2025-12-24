Las festividades y la comida encienden las calles del sur de Guayaquil

La Saiba, 9 de Octubre y Almendros llaman la atención de los comensales por la innovación de comercios

La oferta es variada en los locales ubicados en esta zona del sur.

Largas filas de vehículos, mesas llenas, comensales sonrientes y hasta un Papá Noel cuidando carros forman parte del paisaje nocturno en una concurrida zona comercial del sur de Guayaquil, donde la gastronomía ha reactivado las calles y atrae a cientos de visitantes.

Hoy el sur guayaquileño late de nuevo, y sus noches se llenan de movimiento, encuentros y vida de barrio. Amigos que conversan, familias que pasean y vecinos que ocupan las veredas generan un ambiente que transmite seguridad y comunidad.

EXPRESO recorrió las ciudadelas La Saiba, 9 de Octubre y Los Almendros, sectores que en los últimos meses se han consolidado como una ruta gastronómica. La diversidad de restaurantes y puestos de comida ha convertido estas zonas en un punto de encuentro habitual, especialmente durante la noche, consolidando un renacer del sur como espacio de convivencia.

El sur de Guayaquil revive y genera emociones

“El sur ha revivido. Desde hace varios meses esta zona se ha vuelto muy comercial. Hay muy buena oferta gastronómica. Me gusta mucho la comida rápida de aquí”, manifestó David Alvarado, quien llegaba con un grupo de amigos a un local de La Saiba, destacando cómo ese sector ha recuperado su pulso y dinamismo social.

La mayoría de los visitantes son jóvenes y familias enteras que buscan disfrutar de la diversidad culinaria. En La Saiba se concentra una amplia oferta de comidas rápidas: hamburguesas, shawarmas, bandejas y otros platos populares.

A pocos metros se suman opciones más elaboradas, como arroz con menestra o moros con distintas tipos de proteínas, generando a veces largas filas de vehículos que esperan su turno, lo que evidencia el resurgimiento de la actividad comercial y social.

“Es un buen lugar para compartir con familiares. Venimos y acá elegimos qué comer, porque hay de todo”, comentó Alejandro Cevallos, padre de familia, reafirmando cómo el sur se ha consolidado nuevamente como punto de encuentro.

Locales emblemáticos como Upito reflejan el ambiente festivo de la temporada. Sus trabajadores, con gorros y atuendos navideños, llevan menús y pedidos hasta los carros estacionados momentáneamente en las calles, fortaleciendo la sensación de seguridad y vida comunitaria.

La dinámica se extiende a las ciudadelas 9 de Octubre y Los Almendros, donde una docena de negocios de comida rápida ofrecen platos de cocina asiática, mexicana e incluso árabe. Especialmente en la intersección de la avenida Ernesto Albán con la 7 SE, las filas de vehículos son constantes.

“Durante casi toda la noche pareciera que fueran las 19:00. Hay muchas personas y esto es positivo para todos”, opinó Luigi Mosquera, vecino del sector. “Me parece muy bueno porque esto aleja la delincuencia, que es la principal problemática de la ciudad. Estamos contentos de que las personas nos visiten”, añadió, destacando cómo la reactivación comercial contribuye a la seguridad y al encuentro vecinal.

Esparcimiento. Los disfraces, gorros y adornos no faltán en el sector. FRANCISCO FLORES

Las madrugadas también se activan con la gastronomía

El ambiente se prolonga hasta la madrugada gracias a restobares y licoreras que mantienen la actividad hasta, por lo menos, las dos de la mañana, permitiendo a los restaurantes extender sus horarios y consolidar la vida nocturna del sur.

Los propietarios resaltan que esta convivencia comercial no solo beneficia la actividad económica, sino que ha devuelto la identidad de barrio, con familias y amigos ocupando las calles, compartiendo y disfrutando, lo que también refuerza la seguridad.

“La gente sale con hambre, buscando un lugar donde comer, y ahí estamos nosotros. Esta zona recuerda al Guayaquil de principios de los 2000, cuando era posible ir de farra y luego comer. Ahora es más difícil, pero acá se volvió a hacer. Esa convivencia nos da además seguridad”, afirmó Edison Bohórquez, dueño de un local de comida rápida, subrayando cómo la reactivación combina diversión, gastronomía y protección ciudadana.

La temporada navideña añade un toque especial al recorrido gastronómico. Entre el bullicio, un hombre disfrazado como Papá Noel cuida vehículos y anima el ambiente. “Lo hago porque me gusta la Navidad y esto le da otro ambiente a la zona. Hasta me piden fotos y algunos nos regalan monedas”, expresó emocionado quien se identifica como el Papá Noel del sur.

Para Tatiana Benítez, propietaria de un local de comida mexicana, todos estos elementos hacen que el sector sea cada vez más atractivo. “El sur durante mucho tiempo estuvo empañado por delincuencia y robos, pero estamos demostrando que nos estamos reactivando, que las calles volvieron a la vida y que hay buenas ofertas gastronómicas y de diversión. Queremos que esto se replique en otros sitios”, señaló con entusiasmo.

Los visitantes también destacan la presencia constante de la Policía Nacional, que realiza patrullajes en la zona, reforzando la sensación de seguridad. Amigos, familias y vecinos se mezclan en esta área del sur que, poco a poco, ha vuelto a vivir, encendiendo sus noches y recuperando su identidad como espacio de comunión y convivencia.

Movimiento. En ocasiones hay decenas de vehículos acumulados esperando ser atendidos. CHRISTIAN VINUEZA

