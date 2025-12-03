Ya es oficial: Parque del sur de Guayaquil se llamará "Los 4 niños de Las Malvinas"

La decisión del Concejo fue unánime y contó con la presencia de los padres en el Municipio. El espacio queda en la Coviem

El "Parque de la Coviem" ahora se llamará Parque "Los cuatro niños de las Malvinas".

El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó por unanimidad, la tarde de este miércoles 3 de diciembre, el cambio de nombre del tradicional "Parque de la Coviem" por "Parque Los Cuatro Niños De Las Malvinas". En una sesión con emotividad, presidida por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, los ediles y familiares de las víctimas sellaron un "acto de memoria histórica" a pocos días de cumplirse un año de la desaparición forzada de los menores.

¿Cómo se votó para el cambio de nombre?

El ambiente en el Salón "Dr. José Joaquín de Olmedo y Maruri" fue solemne. Ante la ausencia del alcalde Aquiles Álvarez, la sesión fue dirigida por la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

Un momento de reflexión ocurrió cuando se pidió a los padres de Nehemías, Ismael, Josué y Steven que se pusieran de pie. Visiblemente consternados, recibieron el aplauso y el reconocimiento de los ediles como un gesto de solidaridad institucional. "Este Concejo no va a olvidar a nuestros cuatro niños de las Malvinas jamás", sentenció Coronel antes de la votación

El parque queda en el sector de La Sopeña. En este punto, los niños habrían compartido previo a ser llevados lejos por los militares. FRANCISCO FLORES

Uso de la Silla Vacía

La aprobación contó con la participación ciudadana a través del mecanismo de la Silla Vacía, ocupada por Billy Navarrete, titular del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Navarrete, con 43 años de experiencia en activismo , argumentó que el cambio de nombre no es solo un acto administrativo, sino una "reparación simbólica" necesaria frente a lo que calificó como un "nefasto procedimiento" de una patrulla militar.

La moción fue elevada por la concejal Nelly Pullas, quien destacó la importancia de aprobar este punto justo cuando se acerca el primer aniversario del suceso, ocurrido el 8 de diciembre. "Hacemos historia con nombrar este parque para recordar que en esta ciudad sí reclamamos el derecho de nuestros niños", afirmó Pullas.

Por su parte, la concejal Blanca López respaldó la moción con una precisión contundente sobre la naturaleza del crimen: "Fue una desaparición forzada y no fue un fallecimiento... fue un asesinato". López recalcó que el parque será un "punto de memoria permanente" para que la violencia estatal no se normalice en Guayaquil.

¿Cuál es el espacio que cambia de identidad?

La resolución 10.3 aprobada modifica la identidad de uno de los complejos más grandes del sur. Se trata del predio de 53.664,80 metros cuadrados , ubicado estratégicamente entre la calle 47A SO y la Avenida 2 SO, en el sector Sopeña, colindante con el barrio de las víctimas.

El cambio de nombre se oficializa mientras avanza el juicio contra 17 militares, y según Navarrete, las familias realizarán un acto de recordación en el sitio este 8 de diciembre.

