Viviana Veloz es notificada sobre investigación previa por traición a la patria

La legisladora del correísmo cree que es una respuesta a su fiscalización por el caso HealthBird

La legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, fue notificada por el inicio de una investigación previa de Fiscalía en su contra por el presunto delito de traición a la patria, conspiración, sedición, atentado contra la seguridad de operaciones policiales y militares; y, usurpación y retención ilegal de mando.

Te invitamos a leer: Veloz plantea suspensión de receso para fiscalizar caso de juez anticorrupción

A través de su cuenta oficial de X, la asambleísta correísta publicó parte de la notificación de un impulso fiscal. Según ella, esta llega casi un año después de la presentación de la denuncia y apunta a que la Fiscalía General del Estado está actuando a conveniencia en su contra por impulsar la fiscalización del caso HealthBird.

La denuncia fue presentada el 4 de enero del 2025 por "exigir el cumplimiento de la normativa electoral sobre licencias". Vale recordar que para inicios de año, empezó la campaña electoral para las presidenciales de febrero pasado y estaba en discusión sobre la obligatoriedad o no de que el presidente Daniel Noboa tome licencia para hacer campaña y delegue la Presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantenía una relación bastante tensa.

RELACIONADAS Correísmo exige a CNT transparentar el acuerdo con HealthBird y alerta sobre riesgos

"La Fiscalía demuestra una agilidad selectiva: rápida para perseguir opositores, lenta para lo demás... Casi un año después, reactivan "casualmente" este proceso justo cuando avanzo en la fiscalización del caso HealthBird, denuncio la intromisión en la justicia y desde la Bancada de la Revolución Ciudadana se presentará la solicitud de enjuiciamiento político a Mario Godoy. Me notifican para el 29 de diciembre de 2025 con la clara intención de intimidar", comentó Veloz en su publicación en la red social X.

Esta publicación termina enviándole un mensaje al primer mandatario: "Presidente Noboa: no les tengo miedo. Ya enfrenté a un expresidente con su persecución en el pasado y volvería a hacerlo por mi país", concluye.

Denuncio ante el país la persecución política



La Fiscalía demuestra una agilidad selectiva: rápida para perseguir opositores, lenta para lo demás. El 4 de enero de 2025, por disposición del Ejecutivo, fui denunciada sin pruebas por traición a la patria y otros delitos,… pic.twitter.com/Dltx0ZOkp7 — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) December 23, 2025

Correísmo exige detalles del “viaje confidencial” de Noboa a EE.UU. Leer más

La denuncia en contra de Veloz y otros

En un video publicado a inicios de este año, Veloz, entonces presidenta de la Asamblea Nacional, explicó que el 4 de enero de 2025 fue denunciada, junto a otros tres legisladores, por una ciudadana por el presunto delito de traición a la patria, en el contexto del debate sobre la licencia para hacer campaña electoral. "Cuando estos individios atacan no actuan solos. Se apoyan en trolls y ciertos medios de comunicación... La persecución que estoy viviendo la enfrento con un TCE politizado que prentende negar la protección de mis derechos frente a las claras denuncias de violencia política de género. Estas han sido archivadas", dijo en su momento la legisladora.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ