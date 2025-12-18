Veloz plantea suspensión de receso para fiscalizar caso de juez anticorrupción

Caso de juez Carlos Serrano se relaciona con supuestas presiones desde la misma Judicatura y amenaza hecha por un procesado

La amenaza contra el juez anticorrupción Carlos Serrano podría ser abordada en la Asamblea Nacional. Al menos ese es el planteamiento del correísmo. La tarde del 18 de diciembre de 2025, la legisladora Viviana Veloz informó que envió un pedido a la Presidencia del Legislativo.

“He formalizado ante la Presidencia de la Asamblea Nacional mi pedido para que suspendan la vacancia legislativa prevista desde este 22 de diciembre”, escribió Veloz en su cuenta de la red social X.

A esa publicación se sumó una imagen del documento remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen. “Considero que la Asamblea no debe entrar en receso parlamentario”, señala Veloz. Añade que Olsen proponga al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la suspensión del receso.

¿Cuál es el objetivo del pedido?

Para Veloz, la fiscalización sobre las presiones y amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano no puede esperar. “Frente a los hechos gravísimos que sacuden al país sobre una posible intromisión en la justicia y vulneración de la independencia judicial, la legislatura no puede entrar en pausa”, señala la asambleísta de la Revolución Ciudadana.

En caso de que el pedido sea aceptado, Veloz propone que se “activen los mecanismos de fiscalización y control político para adoptar las medidas necesarias que fortalezcan la Función Judicial”.

¿Qué pasó con el juez Serrano?

El caso del juez anticorrupción Carlos Serrano se instaló en el debate público tras una denuncia realizada por el abogado Felipe Rodríguez en una columna de opinión.

En ese espacio se reveló, por ejemplo, que durante la audiencia en la que fue declarado culpable el procesado de origen serbio Jezdimir Srdan, este hizo un gesto interpretado como una clara amenaza al magistrado.

También se conoció que la seguridad asignada a Serrano fue retirada y que existieron presiones para que se declare inocente a Srdan. Actualmente, el juez anticorrupción abandonó sus funciones tras presentar su renuncia, sobre la cual aún debe pronunciarse el Consejo de la Judicatura.

