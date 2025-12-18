Serrano sobre Progen: "Emitirán informe sin responsabilidades políticas"

El legislador del PSC adelantó que el documento de la Comisión de Transparencia no alcanzaría a ministros

Para esta semana, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome (ADN), ofreció presentar el informe de fiscalización del caso Progen. Sobre el tema, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, adelantó que se trataría de un documento que no establece responsabilidades políticas.

El asambleísta se refirió al caso en una entrevista con Teleamazonas. Allí aseguró que hay pocas esperanzas de que la empresa responda por el “atraco al país”. En ese contexto, cuestionó el trabajo de la mesa legislativa presidida y controlada por el oficialismo.

“Tampoco en la Comisión de Participación donde van a emitir un informe sin responsabilidades políticas”, señaló Serrano. Añadió: “O sea, los ministros no tuvieron nada que ver en el tema. Buscan la forma de cubrir el atraco más grande que se ha cometido en nuestras propias narices”.

Un informe luego de seis meses

En una maniobra política, el oficialismo trasladó el proceso de fiscalización al contrato entre Celec y la empresa Progen desde la Comisión de Garantías Constitucionales —controlada por el correísmo— hacia la de Transparencia y Participación Ciudadana, de mayoría oficialista.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) fue clave en esta maniobra, ya que allí ADN cuenta con cuatro votos asegurados, además de otros tres que corresponden a sus aliados.

Así, tras una solicitud de la propia Jácome, esa instancia de la Asamblea resolvió que la mesa de Transparencia sea la única competente para continuar con la investigación sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).

El mismo Fabián Calero, hoy señalado como uno de los vinculados en la trama que incluyó el pago por una generación eléctrica que nunca ocurrió, acudió a la comisión para explicar los contratos. También compareció el contralor Mauricio Torres.

La legisladora oficialista, Diana Jácome, preside la Comisión de Transparencia y ofreció un informe antes del 22 de diciembre de 2025. Cortesía: Asamblea Nacional

Desde entonces, poco se ha conocido sobre los avances de la investigación realizada por esa mesa legislativa. En la última semana, el caso se reactivó y el propio presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la presentación de una demanda contra Progen en los Estados Unidos.

Jácome ofreció que, antes del receso legislativo —previsto desde el 22 de diciembre de 2025—, se conocería el informe para que la comisión lo trate. EXPRESO pudo conocer que, en una primera instancia, la sesión estaría prevista para el viernes 19 de diciembre de 2025.

Sobre la posibilidad de un juicio político

El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, también cuestionó que en la Asamblea no haya prosperado la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. “Por qué no permiten que sea la Asamblea la que inicie un juicio político que ya se planteó en su momento pero que el CAL no permitió que avance”, manifestó Serrano.

