Austria pide extraditar a Jezdimir Srdan por un plan de asesinato a un clan criminal

Austria pidió la extradición del narco serbio por un plan de ajuste de cuentas, que incluyó explosivos y sicarios colombianos

El 20 de noviembre de 2024, el serbio Jezdimir Srdan fue detenido por la Policía en un operativo en Guayas, Los Ríos, Azuay y Manabí.

Las autoridades judiciales de Austria solicitaron al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, la extradición del serbio Jezdimir Srdan. El extranjero es investigado en ese país por su presunta participación en un intento de asesinato en Viena en marzo de 2020, como parte de una operación atribuida a una organización criminal transnacional vinculada al Škaljari Clan, de origen montenegrino.

Según la Fiscalía de Viena, el extranjero tuvo un rol clave como intermediario y facilitador en el plan para asesinar a Dejan Kašćelan, serbio de 47 años, considerado objetivo prioritario del grupo criminal, y de Predrag Barnić, montegrino de 56 años, miembros del clan rival Kavac. Ellos habrían sido “marcados para morir” por la mafia en represalia por el asesinato, en 2018, de un serbio a las afueras del conocido restaurante vienés Figlmüller.

La investigación contra Jezdimir Srdan se sustenta en un paquete de inteligencia de Europol y en el análisis de comunicaciones cifradas Sky ECC (una app ultrasegura, favorita del crimen organizado), que permitieron reconstruir con precisión la planificación, ejecución fallida y responsabilidades individuales.

Un plan diseñado durante meses

La planificación del crimen comenzó a finales de 2019. De acuerdo con el expediente fiscal, la orden de asesinato fue impartida por Risto Mijanovic, un alto mando del clan Škaljari, con la coordinación de David Begovic. Ambos habrían supervisado el financiamiento y la logística del ataque.

La ejecución en Viena quedó bajo el control operativo de Dino Ibrahimovic, quien se encargó de conseguir alojamiento, vehículos, armas y equipos de vigilancia. Para evitar ser reconocidos, los líderes criminales optaron por sicarios colombianos, uno de los cuales fue identificado como Jhon Alexander Zapata Zuluaga, señalado como autor material del crimen.

El papel de Jezdimir Srdan

El 20 de noviembre de 2024, la Policía detuvo al serbio Jezdimir Srdan en Ecuador, por el caso Euro2024. Tenía una empresa de seguridad. Cortesía

La Fiscalía austriaca identifica a Jezdimir Srdan como un partícipe esencial. A través del PIN Sky I7CL41, Srdan habría actuado como enlace directo entre los autores intelectuales y los sicarios, cumpliendo funciones de traductor, transmisor de órdenes y coordinador de pagos y reuniones.

Los mensajes interceptados revelan que Srdan no solo facilitó la comunicación, sino que también participó activamente en la operación de seguimiento de las víctimas y en la transmisión de información en tiempo real sobre su ubicación, vestimenta y movimientos.

Explosivos, vigilancia y arma con silenciador

El plan contempló inicialmente el uso de un artefacto explosivo. En febrero de 2020, los implicados montaron un dispositivo con entre 500 y 1.000 gramos de explosivo plástico PEP-500, equipado con detonador remoto. El artefacto fue colocado en el lugar previsto, pero no detonó por una falla en la batería, según consta en la investigación.

Tras ese fracaso y semanas después, la organización optó por un ataque armado directo. Zapata Zuluaga fue provisto de un arma de fuego con silenciador y permaneció en Viena a la espera de la orden final.

El intento de asesinato del 11 de marzo de 2020

El 11 de marzo de 2020, observadores del grupo confirmaron la presencia de la víctima en las inmediaciones del restaurante Semendria, en Viena. Desde ese punto, Jezdimir habría enviado mensajes indicando que “el objetivo estaba en el lugar” y dio la orden de iniciar la ejecución.

Zapata Zuluaga se desplazó armado hasta la zona con la intención directa de matar, pero el ataque no se concretó debido a retrasos en la comunicación, confusión sobre la ubicación exacta y la salida repentina de las víctimas en vehículos. Para la Fiscalía, el homicidio no se consumó solo por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores.

Procesos abiertos y solicitud de extradición

Aunque el plan fue pospuesto, no abandonado, y otros intentos fueron evaluados meses después, varios de los principales implicados, entre ellos Mijanovic y Begovic, fueron asesinados en 2020, presuntamente por organizaciones rivales.

Austria mantiene vigente la orden de detención internacional contra Jezdimir Srdan, a quien imputa tentativa de asesinato y participación criminal, y sostiene que su conducta alcanzó el umbral de tentativa punible, pese a no haber disparado el arma. La Fiscalía argumenta riesgo de fuga, reiteración delictiva y encubrimiento, como base para la extradición. El pedido de extradición está desde julio pasado en manos de José Suing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia.

En Ecuador, el caso de Jezdimir Srdan trae cola

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial. Captura de pantalla

En Ecuador, Jezdimir Srdan enfrenta dos procesos judiciales: uno por lavado de activos provenientes del narcotráfico y otro por delincuencia organizada. Su nombre cobró notoriedad pública cuando el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció una serie de presiones y amenazas vinculadas a estos casos.

Serrano afirmó que, en un primer momento, se colocó un carro bomba en las inmediaciones de su unidad judicial. Posteriormente, según su testimonio, el entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, le pidió que pusiera “especial atención” a la defensa del ciudadano serbio.

El juez sostuvo que fue presionado para favorecer procesalmente al imputado y que, al negarse a hacerlo, recibió amenazas por parte de un exranjero. Añadió que, tras esos hechos, le retiraron la seguridad policial y que, en los últimos días, ha sido blanco de una campaña de desprestigio, presuntamente orquestada por cuentas trolls en redes sociales y seudomedios de comunicación afines al Gobierno y que trabajan para defender el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuya esposa, Dolores Vintimilla, fue abogada del serbio.

El medio austriaco The International indie que los clanes Kavac y Skaljari han sido enemigos acérrimos desde que un cargamento de droga de 200 kilogramos desapareció en España en 2014. Su disputa ya se ha cobrado la vida de unas 80 personas en toda Europa. Ambos clanes son originarios de localidades cercanas a Kotor, Montenegro.

