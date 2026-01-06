Suing confirma cargo de su hijo en Cancillería: "Es una designación política"

El presidente de la Corte Nacional, José Suing, admite que su hijo trabaja como representante del Gobierno en España

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, confirmó que su hijo ocupa un cargo de Gobierno en el Consulado en Madrid, España.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, confirmó este 6 de enero de 2026 que su hijo ocupa un cargo público en el Consulado de Madrid, España. La designación trascendió en días anteriores en medio del escándalo por las supuestas presiones a jueces y ayer la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz sostuvo que ese cargo se otorgó a cambio de que el máximo representante de los jueces plantee el nombre de Mario Godoy en la terna para ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ).

Suing aceptó que su familiar es funcionario público y aclaró el rol que desempeña en la representación diplomática de Ecuador en España. "Mi hijo está cumpliendo función, no de cónsul sino de tercer secretario en el Consulado de Madrid, pero no responde a un favor político", manifestó durante una entrevista con el programa A primera hora.

Así respondió el máximo representante de la Alta Corte a los señalamientos de la correísta Veloz, quien le atribuyó la "responsabilidad ética y moral por guardar silencio cómplice porque no ha salido a decir por qué incluyó a Godoy en la terna, cuáles fueron las presiones y por qué su hijo es un alto funcionario del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Suing le colocó en la terna y le pagaron al colocar a su hijo, cónsul en Madrid", aseguró la parlamentaria.

Aunque Suing aceptó que su hijo sí tiene un cargo en el Gobierno, el juez defendió ese nombramiento. "Es una designación política, no un favor político. Si revisan los tiempos, no responde ni siquiera a la primera designación de Godoy ni al envío de la segunda terna", señaló sobre los listados que envió en 2024 y 2025 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en donde incluía al ahora titular de la Judicatura para que ocupe el máximo cargo en ese organismo de administración de sjusticia.

Mario Godoy (d) llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura, después de que Suing (i) lo nominó dos veces en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Cortesía X Corte Nacional de Justicia

¿Suing renunciará al cargo en la Corte Nacional de Justicia?

El hijo del juez Suing fue designado por la Cancillería y estudia en Barcelona, según detalló el funcionario.

Respecto a la sugerencia de que abandone el cargo por haber nominado a Godoy, como mencionó Veloz, Suing aseguró que no se aferra a su puesto y que si el Pleno de la Corte decide removerlo, lo aceptará.

"Es decisión del Pleno. Presentar la renuncia significa que he cometido errores. Habré cometido errores, pero no me siento responsable por las actuaciones de una tercera persona", indicó en referencia a las supuestas presiones a magistrados, como se conoció tras la renuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, quien fue abordado por el exdirector de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor y luego amenazado por sentenciar al narcotraficante Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024.

