Mario Godoy repartió culpas en el Pleno de la Asamblea, menos las de su exdirector

El presidente de la Judicatura arremetió contra la RC. Además ensayó tecnicismos para hablar de Henry Gaibor

Mario Godoy habló por más de una hora en el Pleno de la Asamblea, tras los cuestionamientos en su contra.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, encontró en la Asamblea Nacional el escenario para acusar a todos de interferir en la justicia, excepto a su cercano y exdirector provincial del organismo que dirige, Henry Gaibor.

Su intervención duró una hora y quince minutos. Sin embargo, la alusión al audio en el que se escucha al juez anticorrupción Carlos Serrano y a Gaibor hablar sobre el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan se redujo a una explicación cargada de tecnicismos, propia de las intenciones de deslindar responsabilidades institucionales.

La referencia de Godoy a su exdirector Henry Gaibor

Lo expresó así: “Se procedió a individualizar la actuación del servidor involucrado, diferenciando su conducta personal dentro de la actuación institucional del Consejo; distinción fundamental en un Estado de Derecho en el que no existen responsabilidades colectivas ni imputaciones automáticas por pertenencia institucional”.

Con ello, lo que intentó decir entre líneas fue que ni él, como presidente, ni la Judicatura que encabeza tienen relación alguna con la actuación de Gaibor. Para sortear los cuestionamientos, sostuvo que fue él mismo quien remitió un oficio a la Fiscalía, lo que derivó en la apertura de la investigación previa que actualmente está en curso.

Cabe recordar que Godoy fue convocado a la Asamblea por la denuncia sobre supuestas presiones al juez Serrano, en el caso de lavado de activos que involucra al narcotraficante serbio. En ese contexto, insistió en que fue el propio Consejo de la Judicatura el que solicitó la renuncia del exdirector provincial.

“Como presidente actué de forma correcta en apego a la norma”, señaló. Con esa afirmación, el fondo de lo revelado en el audio pasó a segundo plano. Previamente, Godoy adelantó que no profundizaría en el tema debido a que existe una investigación en marcha.

Lo que sí hizo el presidente de la Judicatura fue restarle valor al audio como elemento probatorio, al señalar que, hasta donde tenía conocimiento, no había sido presentado ante la Fiscalía y que desconocía su cadena de custodia.

Sobre su esposa y la vinculación con Srdan

Pero había otro punto sobre el cual se esperaba una respuesta: la participación de su esposa, Dolores Vintimilla, en la defensa del narcotraficante serbio. El argumento fue el ya conocido. Afirmó que su pareja sentimental formó parte de la defensa en una etapa preprocesal.

El Consejo de la Judicatura resolvió iniciar un sumario disciplinario en contra de Henry Gaibor. Cortesía

Correísmo, Aquiles Álavrez y la acusaciones contra todos

Así, Godoy trasladó la discusión hacia lo que calificó como intereses del correísmo y del movimiento CREO, del expresidente Guillermo Lasso, en el manejo de la justicia. Recordó que durante su gestión se ha sancionado a 26 funcionarios judiciales involucrados en casos como Metástasis, Purga y Plaga.

“Esto es lo que les incomoda. Desde que asumí el cargo se adoptó una postura institucional firme. Ustedes no la harán visible porque varios de esos casos evidenciaron beneficios judiciales que tuvieron personas directamente vinculadas a la bancada que pretende llevarme a juicio político”, sostuvo.

Según Godoy, el caso del juez anticorrupción y la fecha en la que se conoció la denuncia guardan relación con la audiencia de Aquiles Álvarez (alcalde de Guayaquil), la de la general Tanya Varela, el caso Sinohydro y el magnicidio de Fernando Villavicencio.

“Investiguen quiénes son los procesados y a qué tiendas políticas pertenecen. Ahí radica la esencia de este linchamiento mediático”. Insistió en que existen sectores que buscan impunidad y que, para ello, “necesitan tomarse la justicia”.

También acusó al alcalde de Guayaquil de haber enviado a un mensajero, sin mencionar nombres. Indicó que presentó una denuncia y solicitó actos urgentes a la Fiscalía. Según Godoy, le ofrecieron reducir la tensión del caso si se aplazaba la audiencia del denominado caso Triple A para mayo próximo.

El camino al juicio político abierto

Tras la comparecencia, el único camino que queda abierto, según las principales fuerzas políticas del Legislativo, es el del juicio político, que incluso contará con el respaldo de ADN. Pero esa decisión no está directamente vinculada con lo expuesto en el Pleno, sino con el propio pedido de Godoy, quien solicitó comparecer ante la Comisión de Fiscalización para “defender su honor”.

El asambleísta Andrés Castillo (ADN) señaló que el presidente de la Judicatura ya remitió una respuesta a los cuestionamientos planteados desde su bancada. “Ha dicho que no tiene inconveniente en asistir a la Comisión de Fiscalización. Leyendo entre líneas, está queriendo ir a un juicio político. Respaldaremos todo lo que se deba para que se sepa la verdad”.

Desde el correísmo insistieron en que la comparecencia fue un sainete armado por el oficialismo. La asambleísta Viviana Veloz afirmó que Godoy no respondió lo que el país esperaba conocer. “Daniel Noboa y la bancada de ADN están coludidos para salvar a Mario Godoy. Exigimos que el CAL sesione, califique la solicitud de juicio político y se le dé trámite”.

No obstante, el juicio político está en manos de ADN y para que este prospere debe pasar el filtro del Consejo de Administración Legislativa y después de la Comisión de Fiscalización. Ambas instancias están en control absoluto del oficialismo y sus aliados políticos.

