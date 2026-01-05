Godoy quiere ir a la Comisión de Fiscalización y se abre al juicio político

El presidente de la Judicatura compareció en la Asamblea y acusó al correísmo de intentar tomarse la justicia.

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, habló or una hora y quince minutos en el Pleno de la Asamblea.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional y acusó al correísmo de intentar tomarse la justicia a través del juicio político que impulsa en su contra. Durante su intervención, el funcionario también señaló al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y buscó centrar la discusión en el denominado caso Triple A.

Godoy habló durante una hora y quince minutos ante los legisladores. En ese tiempo, intentó deslindarse de las acusaciones formuladas por el juez anticorrupción Carlos Serrano y se refirió al presunto envío de un “mensajero” por parte del alcalde de Guayaquil para aplazar la audiencia del caso Triple A hasta mayo de 2026.

¿Qué dijo Godoy sobre Carlos Serrano?

El presidente de la Judicatura inició su intervención señalando que el retiro o la asignación de seguridad a los jueces no es una competencia directa de su cargo. Expuso fechas y oficios con los que buscó demostrar que, una vez conocida la situación del juez anticorrupción y su esquema de seguridad, realizó los pedidos correspondientes a las autoridades competentes.

Pero Godoy también cuestionó la labor del juez Serrano, a propósito de la renuncia que este presentó a su cargo. Indicó que dicha renuncia no puede ser aceptada de manera inmediata, ya que debe seguir un procedimiento administrativo.

En ese contexto, dijo que la causa que originó la denuncia de Serrano —la audiencia por lavado de activos en contra del serbio Jezdimir Srdan— haya tardado ocho meses en ser convocada.

El señalamiento fue más allá. “Se ha realizado un análisis de los datos del despacho del juez Serrano. Existen varios meses de retardo en reducir las sentencias escritas”, dijo Godoy. “A quién beneficia que no se emitan las sentencias de estas personas”, agregó.

La acusación en contra de su esposa

Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, participó en la defensa de Srdan durante la etapa preprocesal. Sobre este punto, Godoy insistió en que Vintimilla nunca formó parte de la causa una vez que esta se inició formalmente.

Según el funcionario judicial, la difusión del audio en el que se escucha al juez Serrano y al exdirector provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, dio lugar a un show. “Nos vimos inmiscuidos mi esposa y yo sin tener participación alguna y sin haber sido nombrados”, señaló. Añadió que se ha intentado “satanizar el libre ejercicio”.

Godoy no renunciará

Al final de su exposición, Godoy se refirió a la sugerencia del presidente de la República, Daniel Noboa, de que presente su renuncia. Dijo que analizará esa recomendación, pero antes solicitó ser recibido en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Con ello, se mostró abierto a la posibilidad de que se inicie un juicio político en su contra.

“Agradezco la recomendación que me ha dado el presidente Daniel Noboa. La evaluaré. Pero, en este momento y después del ataque que he recibido, quiero por su intermedio pedirles a los ecuatorianos que dentro del procedimiento de juicio político se me permita acudir ante la Comisión de Fiscalización y defender mi honor”, concluyó.

