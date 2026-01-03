A su regreso, CAL deberá definir futuro de solicitud de RC para juicio a Godoy

Después de la presentación de la solicitud por parte de la correísta Viviana Veloz, le corresponde al CAL la calificación

El Pleno de la Asamblea escuchará el 5 de enero de 2026 al presidente de la Judicatura Mario Godoy.

Los asambleístas regresarán a sus funciones el próximo 5 de enero de 2026. Para ese día fue convocada una sesión extraordinaria del Pleno, en la que se escuchará la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En paralelo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá tratar la solicitud de juicio político presentada por el correísmo.

Durante el receso legislativo, que inició el pasado 22 de diciembre de 2025, ingresaron por gestión documental de la Asamblea dos solicitudes de juicio político. Una fue presentada por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, en contra del presidente de la Judicatura. La otra, planteada por el también correísta Luis Fernando Molina, apunta contra vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Ambas solicitudes están relacionadas con la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien habló de presiones desde altas esferas de la Judicatura para incidir en su decisión dentro del caso Euro2024, un proceso vinculado al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

La solicitud contra Godoy

El pasado 29 de diciembre, Veloz señaló: “Hemos presentado formalmente la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Esperamos que el CAL la califique de inmediato y que sea tramitada en la Comisión de Fiscalización, conforme a la Ley”.

La acusación se basa en un supuesto incumplimiento de funciones. Entre los cuestionamientos constan las presuntas presiones en una causa en la que su esposa fue patrocinadora, una posible omisión frente a casos de jueces amenazados y la situación general del sistema de justicia en el país.

En cuanto a la solicitud presentada por Molina, esta se relaciona con el rol de los vocales del CPCCS en la designación de Godoy como presidente de la Judicatura. El asambleísta cuestiona, entre otros aspectos, la autorización para la actuación de una comisión técnica con un aparente conflicto de intereses.

Dos solicitudes en manos del oficialismo

El CAL tendrá que calificar las solicitudes presentadas por los asambleístas del correísmo. Para ello, deberá solicitar un informe a la Unidad de Técnica Legislativa, con el fin de verificar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, está convocado por la Asamblea Nacional. ARCHIVO: CONSEJO DE LA JUDICATURA

No obstante, existen antecedentes de solicitudes que no superaron esta etapa. Por ejemplo, el pedido presentado por el también correísta Lenín Barreto en contra de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, no avanzó más allá del CAL.

Cabe considerar que ADN cuenta con tres asambleístas propios en el CAL: Niels Olsen, presidente de la Asamblea; Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del Legislativo; y Sade Fritsch.

Además, tiene tres aliados: Samuel Celleri (exPSC), Mónica Salazar (exRC) y Steven Ordóñez, quien forma parte de la bancada oficialista. El séptimo voto corresponde a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Tiupul (exPachakutik), quien en los últimos meses ha marcado cierta distancia del oficialismo.

