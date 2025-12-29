Sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan: tres claves para entender el polémico caso

La condena a 10 años de prisión por lavado de activos transita por un camino cuesta arriba por la desintegración del tribunal

El Jezdimir Srdan está detenido en la cárcel del Encuentro.

La sentencia contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, se ha visto envuelta en una polémica. Más allá del fallo, el caso arrastra controversias y denuncias en medio de una institucionalidad frágil que pone en duda la estabilidad del proceso judicial.

Estas son tres claves para entender el caso:

1. Un tribunal que dejó de existir antes de que la sentencia quede en firme

Evidencia incautada por la Policía en el operativo contra Jezdimir Srdan. Cortesía

Uno de los puntos más sensibles es la desintegración del tribunal que dictó la sentencia. Aunque el fallo condenatorio fue anunciado de forma oral el 20 de noviembre, 12 días después uno de los jueces, Christian Fierro, fue removido de sus funciones. Esto ocurrió el 4 de diciembre de 2025, por decisión del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy.

Ese mismo 4 de diciembre, el segundo juez del tribunal, Carlos Serrano, renunció tras denunciar amenazas de muerte atribuidas al propio Srdan y quedarse sin seguridad policial, por lo que posteriormente salió del país para proteger su vida.

Actualmente, la única jueza que permanece es Gabriela Lara, quien encontró inocente al serbio. Es investigada por la Fiscalía dentro del denominado caso Fachada, en el que se indagan presuntas acciones judiciales destinadas a favorecer a integrantes de los Comandos de la Frontera, organización criminal cuyo líder es Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “Gerente”.

2. Un proceso marcado por denuncias de posible corrupción judicial

El caso de Srdan no puede analizarse de forma aislada del contexto institucional. La remoción y reasignación de jueces y fiscales, decididas por órganos administrativos, forman parte del escenario que rodea el proceso. A ello se suman denuncias sobre posibles injerencias internas en causas sensibles vinculadas a delincuencia organizada y lavado de activos.

En este expediente, el juez Carlos Serrano denunció a Henry Gaibor, exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha y cercano a Mario Godoy. Según un audio presentado por Serrano, habría existido una presión sutil para favorecer al ciudadano serbio.

A este contexto se añade que Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, actuó como abogada durante la fase de investigación previa de Jezdimir Srdan, junto con el estudio jurídico Invictus Law Group.

De derecha a izquierda: Henry Gaibor, Mario Godoy, Dolores Vintimilla y Daniela Cajas. Cortesía

3. Riesgo de nulidad y efectos más allá de este caso

La consecuencia más grave del escenario descrito es el riesgo de que la sentencia sea declarada nula, lo que podría obligar a repetir etapas procesales o incluso a conformar un nuevo tribunal.

Esto no solo impactaría la situación jurídica de Jezdimir Srdan, sino también las medidas adoptadas dentro del proceso, como la prisión preventiva y las órdenes de comiso de bienes, que podrían verse afectadas en caso de una eventual nulidad.

