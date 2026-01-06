José Suing asume su responsabilidad sobre Mario Godoy: "Se equivocó el perfilamiento"

El presidente de la Corte Nacional de Justicia evita pronunciarse sobre una posible renuncia del titular de la Judicatura

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, ubicó a Mario Godoy como postulante a presidir el Consejo de la Judicatura en los procesos de 2024 y 2025.

El presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, lo dice sin rodeos: la nominación de Mario Godoy para la Presidencia del Consejo de la Judicatura fue un error. Sin embargo, explica que tomó la decisión con la información que tenía a la mano en ese momento.

La inclusión de Godoy en las ternas para la Presidencia del Consejo de la Judicatura en los procesos de 2024 (temporal) y 2025 (definitivo), según explicó Suing en entrevista con el programa De Lunes a Lunes, respondió a un perfilamiento realizado por un miembro de su equipo de trabajo, a quien prefirió mantener en el anonimato.

"Cuando hice un perfilamiento de los ternados, los resultados no sacaban a la luz absolutamente nada relacionado con el tema de defensas de casos de narcotráfico. Yo tengo que también actuar en función de hechos concretos. Se equivocó el perfilamiento, no voy a decir quién lo hizo, pero es extremadamente confiable. Si del perfilamiento no sale que hay un conflicto entre el ejercicio del ternado y la función que va a ocupar, yo no venía a objeción para poder presentarlo como parte de la terna", dijo Suing y recalcó que no se han cuestionado los otros nombres propuestos en las ternas.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, acusó en la Asamblea Nacional a todos de interferir en la justicia, excepto a su exdirector Henry Gaibor.



¿Mario Godoy debería renunciar al Consejo de la Judicatura?

Pese a que Suing asume su responsabilidad sobre Mario Godoy, prefiere ser cauto al señalar si debería renunciar a la Judicatura: "Todavía al doctor Godoy le protege su principio de inocencia. ¿Podemos discutir que moralmente, que éticamente él está cuestionado y que él podría dar un paso al costado? Probablemente sí".

De hecho, recordó que las críticas siempre han estado presentes en las ternas que ha enviado para la Presidencia de la Judicatura y citó el caso de Dunia Martínez, quien en primera instancia fue designada como nueva presidenta, pero que, tras una maniobra de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), terminó siendo reemplazada por Mario Godoy.

"Cuando se eligió a la doctora Dunia Martínez, se cuestionó su procedencia supuestamente porque había un acuerdo político con la doctora María Paula Romo. Ni más cercano a la realidad. Una cosa es cómo se posicionan ciertos relatos que, lamentablemente, desprestigian a la persona que se ponga. Ya no es una cuestión de a quién pongo o a quién no pongo, sino de estar en los zapatos de quien debe seleccionar a las personas (...)", sostuvo Suing.

Suing no descarta su salida de la Corte Nacional de Justicia

Por otro lado, respecto a los rumores sobre una supuesta renuncia a su cargo, José Suing enfatizó que sigue gozando del respaldo del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, pero que no descarta su salida en caso de que sea requerida.

"Si es que el Pleno, observando el procedimiento que corresponda, considera que yo no deba seguir al frente del encargo que me hizo este cuerpo colegiado, no tengo ningún problema en dar un paso al costado", comentó Suing, quien permanece en el cargo desde febrero de 2024.

