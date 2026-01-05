"Lanzó amenazas desde el pleno": RC denuncia intento de intimidación de Godoy

Según Viviana Veloz, Godoy habría insinuado posibles allanamientos y actos urgentes dirigidos a los asambleístas de la RC.

La asambleísta Viviana Veloz, integrante del bloque de la Revolución Ciudadana, denunció este 5 de enero del 2026 que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, habría lanzado “amenazas desde el pleno” durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, en el marco del proceso de fiscalización que enfrenta por las supuestas denuncias de presiones y amenazas que habría recibido el juez anticorrupción Carlos Serrano.

Veloz afirmó que la presencia de Godoy en el Legislativo se produjo con retraso y bajo lo que calificó como un “sainete” impulsado por el oficialismo, con el supuesto propósito de proteger al funcionario. Según la legisladora, Godoy (quien ha sido cuestionado públicamente por presuntos vínculos con estructuras delictivas y con la firma Invictus) habría insinuado posibles allanamientos y actos urgentes dirigidos a varios asambleístas opositores.

Acusaciones de injerencia en la justicia

De acuerdo con Veloz, estas expresiones evidenciarían una “injerencia indebida” de Godoy en la Función Judicial. La asambleísta señaló que los comentarios fueron interpretados por su bancada como advertencias directas en medio de un proceso de fiscalización y de un eventual juicio político en curso.

“La intención fue intimidar y silenciar”, declaró, al sostener que el comportamiento del titular del Consejo de la Judicatura representa un riesgo para la independencia de la labor legislativa.

Responsabilidad política señalada por la Revolución Ciudadana

Frente a lo ocurrido, los 62 asambleístas de la Revolución Ciudadana responsabilizaron políticamente al presidente Daniel Noboa, a Mario Godoy y al fiscal general encargado por cualquier hecho que pudiera afectar a los miembros de su bancada.

A criterio del bloque, las declaraciones realizadas durante la sesión constituyen una amenaza que se produce en un contexto de tensión institucional.

