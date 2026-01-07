Carnaval 2026 en Ecuador: ¿el feriado es recuperable y cuántos días dura?

El Carnaval 2026 será uno de los feriados más esperados del año. Conoce cuántos días dura el descanso y si es recuperable

Mientras muchos ecuatorianos buscan una escapada para desconectarse, el calendario laboral confirma que el Carnaval 2026 en Ecuador traerá consigo un respiro de varios días. Esta festividad, que combina tradición, cultura y diversión, no solo ofrece un tiempo de descanso, sino que también impulsa el turismo y la economía local en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial, el Carnaval se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, ambos días declarados feriados nacionales obligatorios. Al sumarse al sábado 14 y domingo 15 de febrero, el descanso se extenderá por cuatro días consecutivos, ideales para viajes cortos, reuniones familiares o actividades recreativas.

Este feriado aplica en todo el territorio nacional y beneficia tanto a trabajadores del sector público como del privado, así como a estudiantes, salvo disposiciones específicas de cada institución.

El feriado de Carnaval 2026 se extiende desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. CANVA

¿El feriado de Carnaval es recuperable en Ecuador?

Una de las dudas más frecuentes cada año es si los días de Carnaval deben recuperarse. La respuesta es clara: no son recuperables.

Desde la reforma a la Ley de Feriados, vigente desde 2016, el Carnaval es un feriado de descanso obligatorio y no recuperable a escala nacional. Esta disposición se aplica tanto al sector público como al privado.

En caso de que un trabajador deba cumplir su jornada durante el lunes 16 o martes 17 de febrero de 2026, el empleador está obligado a pagar el recargo correspondiente por horas extraordinarias o suplementarias, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo.

Esto busca garantizar el derecho al descanso y, al mismo tiempo, regular de forma justa las actividades que no pueden paralizarse durante los feriados.

¿Por qué cambia la fecha del Carnaval cada año?

A diferencia de otros feriados, el Carnaval no tiene una fecha fija. Su ubicación en el calendario depende del ciclo religioso cristiano, ya que se celebra siempre antes del inicio de la Cuaresma, que comienza con el Miércoles de Ceniza.

