Playas: Feriado dejó más de $9 millones, pero también especulación y basura acumulada

El transporte en tricimotos también registró alza de precios y falta de control en este balneario de Guayas

Cerca de algunos comedores en Playas hubo basura acumulada. Apenas tres obreros recolectores recorrieron todo el cantón.

El feriado de Año Nuevo en General Villamil Playas dejó una alta afluencia turística y un importante impacto económico, con cerca de 809.000 visitantes e ingresos aproximados de 9,2 millones de dólares, según cifras del Municipio.

Sin embargo, el balance positivo se vio empañado por las quejas de turistas y residentes debido al alza de precios en alimentos y transporte, especialmente en mariscos y comedores, así como por deficiencias en la recolección de basura en zonas turísticas y el malecón.

Los testimonios reflejan malestar por la falta de control, mientras que comerciantes y transportistas justifican los incrementos por escasez, mayores costos y congestión.

La situación evidenció la necesidad de reforzar la limpieza urbana y establecer controles efectivos de precios para mejorar la experiencia del visitante y preservar la imagen del destino.

Precios elevados en Playas durante el feriado

Una Guayaquil ‘instagrameable’ que no resuelve lo complejo Leer más

En el mercado municipal, los productos del mar registraron incrementos considerables. La libra de corvina se vendía hasta en 2,50 dólares, mientras que cuatro corvinas pequeñas alcanzaban los cinco dólares.

El camarón pasó de tres a 3,50 dólares la libra, es decir, un aumento de entre 50 centavos y un dólar por libra.

En los comedores ubicados en la playa, un arroz marinero que normalmente cuesta ocho dólares llegó a venderse entre 10 y 12 dólares.

El transporte también registró variaciones. La carrera en tricimoto pasó de 0,75 centavos a un dólar, y hasta dos dólares en horas de la noche.

“Hay mucho tráfico y nos demoramos más en llegar a los destinos”, justificó un conductor.

A esto se sumó el problema de la basura. En el malecón y varias calles, los desechos permanecieron acumulados hasta pasado el mediodía.

Según los trabajadores municipales, apenas tres de ellos intentaron recolectar los desechos en toda la ciudad. “Hacemos lo posible, pero ya no nos damos abasto”, comentó uno de ellos

Una propietaria de uno de los locales de comida afirmó que el incremento respondería al encarecimiento de los mariscos. No obstante, otros negocios optaron por mantener sus tarifas.

Bélgica Romero, turista que llegó al cantón, cuestionó la falta de control. “Cada feriado todo sube en Playas. Para otra ocasión traeré mis propios insumos para cocinar”, señaló.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!