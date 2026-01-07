Ecuador registra nueva especie de saltamontes antes conocida solo en Bolivia

El Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y la Universidad Central del Ecuador anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de saltamontes en el flanco oriental de los Andes, provincia de Morona Santiago. Se trata de Pseudoutanacris grilla, descrita por los investigadores Felipe Campos-Yánez, Ana B. García-Ruilova y Diego J. Inclán.

Este hallazgo amplía en más de 2.000 kilómetros la distribución conocida del género Pseudoutanacris, que hasta ahora solo había sido registrado en Bolivia. Además, por primera vez se describe la hembra de este grupo de saltamontes, revelando un marcado dimorfismo sexual en tamaño, coloración y comportamiento.

La investigación se realizó en zonas de vegetación herbácea y arbustiva en pendientes empinadas del bosque montano, dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay, un espacio reconocido por su alta biodiversidad y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Colores llamativos y estrategias de defensa

A diferencia de la mayoría de los saltamontes de su grupo, que suelen presentar colores crípticos para pasar desapercibidos, los machos de Pseudoutanacris grilla exhiben una combinación llamativa de verdes, rojos y azules. Esta coloración se asocia a señales de advertencia frente a depredadores, una estrategia visual que busca disuadir ataques.

Las hembras, en cambio, presentan tonalidades más discretas, verdes o marrones, que les permiten camuflarse entre la vegetación y permanecer ocultas durante gran parte del día. Este contraste entre machos y hembras constituye un ejemplo claro de dimorfismo sexual, fenómeno que también se refleja en diferencias de tamaño y comportamiento.

Durante el trabajo de campo, los investigadores observaron a Pseudoutanacris grilla conviviendo con otra especie de saltamontes de colores similares, Megacheilacris graminicola. Esta coexistencia sugiere posibles procesos de evolución convergente y estrategias compartidas de defensa visual, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre las adaptaciones ecológicas de los ortópteros en ambientes montanos.

Implicaciones para la conservación y la ciencia

El estudio aporta los primeros códigos de barras genéticos (DNA barcodes) para el género Pseudoutanacris, fortaleciendo las herramientas de identificación y conservación de los ortópteros en Ecuador. Estos insectos, pese a su alta diversidad, han sido poco estudiados en el país, lo que convierte este hallazgo en un aporte significativo para la ciencia nacional y regional.

La descripción de Pseudoutanacris grilla resalta la riqueza biológica de los Andes ecuatorianos y subraya la importancia de la exploración continua de hábitats poco conocidos. Los investigadores señalan que futuros estudios deberían enfocarse en la revisión taxonómica de grupos aún poco documentados y en la observación de factores ecológicos y conductuales.

Estos esfuerzos permitirán profundizar en el conocimiento de las funciones ecológicas de los saltamontes, sus estrategias adaptativas y las relaciones evolutivas que mantienen con otras especies. Además, contribuirán a diseñar planes de conservación más efectivos en áreas de alta biodiversidad como el Parque Nacional Sangay y sus zonas de amortiguamiento.

