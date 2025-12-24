Expreso
  Ciencia y Tecnología

mariposa nueva especie
Imagen de la mariposa Zischkaia xenikos realizada por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).efe

Descubren nueva mariposa en la Amazonía ecuatoriana: Zischkaia xenikos

Científicos hallaron en el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Cuyabeno una nueva especie de mariposa con rasgos inéditos

Un equipo internacional de investigadores describió la existencia de una nueva especie de mariposa en la Amazonía ecuatoriana. Bautizada como Zischkaia xenikos, fue encontrada en el Parque Nacional Yasuní y en áreas cercanas a la Reserva Cuyabeno, dos de los territorios más biodiversos del país. El nombre “xenikos” proviene del griego antiguo y significa “extraño” o “foráneo”, en referencia a su apariencia singular.

Rasgos únicos de la especie

Lo que distingue a esta mariposa de otras de su género es una llamativa banda blanca en la parte inferior de sus alas posteriores, un rasgo nunca antes registrado en especies de Zischkaia. Según los científicos, este patrón podría ayudarla a camuflarse entre la vegetación del sotobosque y evitar depredadores.

Hasta el momento, la especie solo ha sido observada en dos localidades amazónicas, a altitudes entre 250 y 300 metros. Los machos fueron atraídos mediante cebos orgánicos, lo que sugiere que la mariposa podría ser naturalmente rara o difícil de detectar.

Importancia científica y ecológica

El hallazgo fue publicado en la revista Tropical Lepidoptera Research y contó con la participación de investigadores de la Universidad de Florida y Harvard. La descripción de Zischkaia xenikos no solo amplía el conocimiento sobre la diversidad de mariposas amazónicas, sino que también refuerza el papel de Ecuador como uno de los países más biodiversos del planeta.

Las mariposas son consideradas bioindicadores ambientales, ya que su presencia y abundancia reflejan la salud de los ecosistemas. El descubrimiento de una especie tan particular en la Amazonía ecuatoriana subraya la necesidad de conservar los bosques primarios de tierras bajas, donde habita.

Ecuador, potencia en biodiversidad

Ecuador es reconocido como uno de los países megadiversos del mundo, con más de 4.000 especies de mariposas registradas. La Amazonía, junto con los Andes y la región costera, constituye un mosaico de hábitats que favorecen la aparición de especies únicas.

