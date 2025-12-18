Celec pagó a Progen $107,3 millones, pese a incumplimientos

Celec hizo seis transferencias entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Aunque el plazo se amplió, las plantas no funcionan

Progen fue contratada en agosto de 2024, en medio de la crisis eléctrica, para incorporar 150 megavatios al sistema.

La fallida instalación de las centrales Quevedo III y El Salitral, a cargo de Progen Industries LLC, acumuló una “inversión” de $107,37 millones, que significa que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) canceló ya 76 % del monto total acordado ($149,1 millones), pese a que no se incorporó ni un solo megavatio al sistema eléctrico.

Esta información consta en la demanda contra Progen presentada por la Celec, en Estados Unidos, por presunto fraude, enriquecimiento injusto, violaciones de la Ley de Florida contra Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas y una conspiración para causar un perjuicio a esta empresa estatal, tras obtener “contratos valiosos” y extraer casi $110 millones, sin entregar “nada de valor al Ecuador”.

El documento detalla que en el contrato de Quevedo, la Celec ordenó el pago de $37,790.000 a Progen mediante cinco transferencias bancarias internacionales entre enero y marzo de 2025. Los recursos tuvieron como destino una cuenta de Progen en Regions Bank, con sede en Birmingham, Alabama. Mientras tanto, para El Salitral se desembolsó en septiembre de 2024 $69,580.000 (ver gráfico).

Pese a esta millonaria inversión y ampliación de plazos en ambos proyectos, que debían incorporar 150 megavatios (MW) al sistema, los motores importados, que llegaron cubiertos con una película plástica, no fueron puestos en operación.

Progen habría entregado equipos que no eran nuevos y de poco valor

La Celec detalla que AP Inspections Latinoamericana y A.P. Inspections LLC -relacionadas con los directivos de la firma estadounidense- afirmaron “falsamente que Progen había fabricado generadores nuevos que cumplían el contrato, cuando en realidad eran equipos reacondicionados de poco valor”.

Incluso advierte que se habrían presentado documentos indicando que los generadores tendrían motores EMD, cuando esta fábrica nunca habría vendido sus equipos a Progen. Ante esta situación, la Celec busca ahora en EE.UU. una reparación integral para el Estado.

Lenín Barreto, asambleísta (RC), consideró que esta pretensión es difícil porque el mismo Estado ecuatoriano, en los contratos, no incluyó la garantía de buen uso del anticipo. Y planteó que los pagos se realicen ante el cumplimiento de hitos como la verificación de los equipos, su entrega y otros.

“¿En qué se sustentará el Gobierno para recuperar el dinero? Si una comisión de la Celec, con el visto bueno del Ministerio de Energía, debía inspeccionar los motores. Nadie se puede lavar las manos, debe haber responsables no solo penales sino también políticos”, cuestionó el legislador.

Gonzalo Uquillas, exgerente general de la Celec, recordó que en estas contrataciones las decisiones se toman en el directorio conformado, entre otros, por el titular de la Celec, el ministro de Energía y, desde enero pasado, el presidente Daniel Noboa, según el Decreto Ejecutivo 503.

“Probablemente las personas que tomaron estas decisiones en Progen fueron también quienes actuaron en el otro escándalo del sector eléctrico, que es Esmeraldas III, con Austral”, expresó el exgerente de la Celec.

La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, que fiscaliza desde julio de 2025 los contratos con Progen y Austral , tiene previsto presentar en esta semana su informe, informó este 17 de diciembre de 2025 Diana Jácome, asambleísta de ADN y presidenta de la mesa, en Teleamazonas.

Además, Jácome aseguró que se ha llamado a quienes firmaron los contratos, quienes estuvieron dentro del proceso y también al contralor general del Estado, Mauricio Torres. “El último documento que pedí fue hace una semana para poder finalizar el informe”, dijo y aseveró: “si hay funcionarios involucrados sea quien sea, tendrá pagar”.

Fabián Calero, incluido en demanda a Progen, dio clases en la Politécnica Nacional

Si bien en la demanda contra Progen, la Celec dice que “Calero huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero”, Diario EXPRESO conoció este 17 de diciembre que Fabián Mauricio Calero Freire fue profesor ocasional / tiempo parcial de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), según información de Transparencia.

Calero fue parte del Departamento de Energía Eléctrica y tenía una remuneración mensual de $2.552,68.

Sin embargo, en la tarde de este 17 de diciembre de 2025 la institución superior dispuso desvincular a Calero, que tenía un contrato de servicios institucionales desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

