Marco Rubio llama a Daniel Noboa para reforzar coordinación regional: ¿qué le dijo?

En la llamada abordaron las recientes medidas de seguridad implementadas por los Estados Unidos contra Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este miércoles 7 de enero con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela, luego de la reciente operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Durante el diálogo, Rubio agradeció la colaboración de Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo y en el fortalecimiento de la seguridad hemisférica. Además, destacó el compromiso de Washington para mantener una coordinación estrecha con Quito y otros países de la región, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que garanticen la estabilidad y la protección frente a amenazas transnacionales.

La conversación se produce en un contexto marcado por la intensificación de operativos regionales y el interés de Estados Unidos en consolidar alianzas estratégicas para enfrentar redes criminales y garantizar la gobernabilidad en América Latina.

¿Cuál es la relación de Ecuador con Estados Unidos?

Marco Rubio llegó al país la noche del 3 de septiembre de 2025. Fue recibido en la terminal aérea de Tababela por la canciller Gabriela Sommerfeld. En un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería ecuatoriana informó que tres temas serán importantes en la reunión:

Seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional.

Migración.

Materia económica y comercial.

"Ecuador y Estados Unidos, aliados por la seguridad", señaló la Cancillería tras el arribo de Marco Rubio. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la agenda entre Noboa y Rubio abordará lo temas coyunturales.

