¿Cómo afecta a Ecuador la crisis en Venezuela? Impacto en migración y seguridad?

Una persona muestra el 5 de enero de 2026 una máscara de Donald Trump durante una manifestación en Sao Paulo, Brasil.

El país ha sido históricamente un territorio de tránsito y, en menor medida, de destino para ciudadanos venezolanos; sin embargo, los cambios en las políticas migratorias de otros países de la región han devuelto a Ecuador un rol estratégico como ruta hacia Perú, Chile o Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, cientos de miles de venezolanos han pasado o residen actualmente en Ecuador, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad.

A diferencia de los primeros años de la diáspora, cuando predominaban migrantes con formación profesional y cierta estabilidad económica, hoy se observa un mayor número de familias sin redes de apoyo ni ingresos fijos, lo que ha incrementado la demanda de atención estatal

Fotografía que muestra una bandera de Venezuela durante una manifestación en contra del ataque de Estados Unidos a Venezuela, este lunes en Río de Janeiro (Brasil). EFE

Un impacto en un escenario de desestabilización interna

El experto internacional Esteban Santos advierte que el impacto para Ecuador podría intensificarse si Venezuela enfrenta un nuevo escenario de desestabilización interna. “Depende de si Venezuela llega a entrar en una crisis mayor, incluso una guerra interna o civil, algo que hoy puede parecer lejano, pero no descabellado. Seguimos viendo ataques y una profunda incertidumbre sobre quién gobierna realmente”, señaló.

Santos sostuvo que, de producirse una nueva ola migratoria no controlada, el flujo no se dirigiría hacia el norte del continente, sino hacia el sur. “Eso implicaría una presión directa sobre países vecinos como Colombia, Brasil y Ecuador. Ya hemos visto los efectos de una migración no controlada y sus implicaciones en seguridad y servicios sociales”, afirmó.

Seguridad y percepción pública

Patricio Pérez, experto en movilidad humana y seguridad, coincide en que la migración, por sí sola, no explica los problemas de inseguridad que enfrenta Ecuador. No obstante, reconocen que "los flujos irregulares, sumados a la debilidad institucional y a la presencia de redes criminales transnacionales, pueden ser aprovechados por estructuras delictivas, lo que incrementa la percepción de riesgo en la ciudadanía".

Para la socióloga y experta en migración regional Ana Torres, “el principal desafío está en la capacidad del Estado para regularizar, integrar y proteger a la población migrante, evitando que la informalidad y la exclusión se conviertan en factores de riesgo social y de seguridad”.

Santos subrayó que Ecuador debe prepararse con una estrategia diplomática y regional más sólida. “El país necesita un servicio exterior robusto y una política exterior latinoamericana, basada en el pragmatismo, que no se limite a alinearse a favor o en contra de Estados Unidos, sino que permita a la región incidir directamente en la solución de sus propios problemas”, indicó.

Analistas coinciden en que, mientras no haya señales claras de estabilización en Venezuela, Ecuador seguirá enfrentando los efectos de la crisis. La respuesta, advierten, debe ser integral y sostenida, combinando control migratorio, cooperación regional, políticas de inclusión social y fortalecimiento de la seguridad, para evitar que un fenómeno regional se traduzca en una crisis interna de mayor magnitud.

