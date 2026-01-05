Parlamento de Venezuela reelige a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina

Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente del Parlamento venezolano en medio de la crisis política

El Parlamento de Venezuela reeligió este lunes 5 de enero de 2026 a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, en una sesión marcada por la crisis política que atraviesa el país tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, durante un operativo militar estadounidense en Caracas.

La votación se realizó en la instalación del nuevo período legislativo 2026-2031. Con mayoría oficialista, el bloque chavista ratificó a Rodríguez en el cargo que ocupa desde 2021, consolidando su liderazgo en el Poder Legislativo.

Hermano de la presidenta interina

La reelección de Jorge Rodríguez adquiere especial relevancia porque es hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela tras la caída de Maduro. Delcy, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió el poder de manera temporal por 90 días, en medio de un escenario de incertidumbre y tensiones internacionales.

La sesión de instalación estuvo marcada por la presencia de nuevos rostros de la oposición, aunque la mayoría oficialista garantizó la ratificación de Rodríguez. El director de debate, Fernando Soto Rojas, declaró: “Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, al anunciar la votación.

Rodríguez, además de presidir el Parlamento, se ha desempeñado como principal negociador del gobierno en procesos de diálogo con la oposición y actores internacionales.

El parlamento abre legislatura

La Asamblea Nacional inició este lunes su nuevo período legislativo 2026-2031, bajo control del chavismo y con el regreso de algunos dirigentes opositores. Al mediodía, figuras clave del oficialismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara en el período anterior, y Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario que juró para un tercer mandato como diputado, encabezaron la jornada.

La ausencia de Cilia Flores, conocida como “primera combatiente”, fue destacada por el director de debate Fernando Soto Rojas, quien calificó la detención de Maduro como un “secuestro” por parte de Washington.

La sesión también contó con la presencia de opositores como Henrique Capriles y Stalin González, electos en los comicios regionales de 2025 tras distanciarse de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Otros opositores, como Luis Emilio Rondón y Luis Florido, también integran la nueva legislatura.

Soto Rojas designó una comisión para revisar las credenciales de los diputados, integrada por Giuseppe Alessandrino, América Pérez, José Alvarado, Juan Carlos Alvarado y Dora Bracho.

