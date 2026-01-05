¿Por qué murieron tantos cubanos durante los bombardeos de EE. UU. a Venezuela?

La elevada cifra de muertos expone, además, el alcance real de la implicación cubana en la seguridad del Gobierno venezolano

Fotografía que muestra un edificio afectado por un explosivo, este domingo en Catia La Mar (Venezuela).

La muerte de al menos 32 ciudadanos cubanos durante el ataque militar ejecutado por Estados Unidos en Venezuela ha abierto interrogantes sobre la magnitud y el rol de la presencia de La Habana en el aparato de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro.

Según informó el Ejecutivo venezolano, los fallecidos eran “combatientes cubanos” que cumplían “tareas de protección y defensa institucional” en el marco de acuerdos de cooperación entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el canciller Yván Gil, quien calificó la operación estadounidense como “criminal e infame” y expresó solidaridad con Cuba, además de agradecer el respaldo del presidente Miguel Díaz-Canel y del general Raúl Castro.

Desde La Habana, Díaz-Canel confirmó que los militares cubanos se encontraban en Caracas por solicitud de “órganos homólogos” venezolanos y que desempeñaban misiones oficiales, sin ofrecer mayores detalles. El Ministerio del Interior cubano precisó que entre los muertos hay integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de los servicios de Inteligencia, áreas que históricamente han mantenido una estrecha colaboración con Venezuela.

Analistas internacionales habían señalado desde hace años que el primer anillo de seguridad personal de Nicolás Maduro estaba integrado en buena medida por personal cubano, una versión que ni Caracas ni La Habana habían confirmado públicamente hasta ahora.

Soldados estadounidenses heridos

La magnitud de las bajas sugiere que estos efectivos se encontraban en puntos estratégicos que fueron alcanzados por los bombardeos estadounidenses, dirigidos contra Caracas y zonas de los estados Aragua, Miranda y La Guaira.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que “muchos en el otro bando” murieron durante la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, incluidos “muchos cubanos” que formaban parte de su esquema de protección.

Medios estadounidenses, citando fuentes venezolanas, señalaron que unas 80 personas habrían fallecido en total, mientras que Washington informó de varios soldados estadounidenses heridos.

Para Cuba, la pérdida de decenas de militares en una operación extranjera representa no solo un golpe humano y simbólico -que motivó la declaración de dos días de luto oficial-, sino también un factor de presión adicional en medio de la grave crisis económica y energética que atraviesa la isla.

La elevada cifra de muertos expone, además, el alcance real de la implicación cubana en la seguridad del Gobierno venezolano, un vínculo que ahora queda al descubierto tras el ataque que cambió abruptamente el tablero político regional.

