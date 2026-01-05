Hijo de Nicolás Maduro dice que la historia revelará a los traidores de su padre

Nicolás Maduro Guerra pide cohesión interna y afirma que la historia revelará a los traidores

Maduro Guerra advierte que la historia señalará a los traidores de su padre.

El legislador Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro, solicitó la máxima unidad del chavismo tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos, realizada mediante un ataque militar, y afirmó que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”.

Llamado a la unidad frente a presuntas traiciones internas

En un mensaje difundido a través de un boletín de prensa de la Asamblea Nacional (AN), el parlamentario aseguró que los intentos por generar fracturas internas no tendrán éxito.

“¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos”, señaló, según un mensaje de audio citado en el comunicado oficial.

Maduro Guerra también llamó a la cohesión política en torno al alto mando político-militar, reiterando su lealtad hacia su padre, a quien reconoció como presidente “auténtico” y “constitucional” de Venezuela.

“Maduro, desde donde está, está orando. Desde donde está, nos manda la energía. Conozco a Nicolás Maduro y sé que, donde esté, nos llama a la lucha, a liderar al pueblo y a estar en la calle”, expresó.

Operación militar y captura del exmandatario

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos. De acuerdo con el Gobierno venezolano, la acción dejó víctimas civiles y militares, aunque hasta el momento no se ha precisado el número de fallecidos o heridos.

Durante el operativo fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y otros delitos vinculados con armas.

El exmandatario pasó la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Según confirmaron fuentes judiciales a un medio internacional, ambos comparecerán este lunes 5 de enero de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera audiencia en territorio estadounidense.

Tras el ataque militar, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada del país, decisión que fue respaldada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

