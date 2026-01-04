Edmundo González habla como "Comandante en Jefe" y da una orden a los militares

El líder opositor exige a milicia desconocer la sucesión de Delcy Rodríguez y acatar los resultados del 28 de julio de 2024

Mientras el chavismo intenta cerrar filas en torno a Delcy Rodríguez y la comunidad internacional debate en la ONU, Edmundo González Urrutia reapareció este domingo con un mensaje que marca la cancha política.

A través de un video difundido en sus redes oficiales, el líder opositor calificó la captura de Nicolás Maduro como un "punto de inflexión", pero advirtió que la salida del mandatario no garantiza, por sí sola, la libertad de Venezuela. "Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente", sentenció González, con un tono sobrio y rodeado de símbolos nacionales.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



— Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

"Quien usurpó el poder ya no está"

Para quien la oposición y gran parte de la comunidad internacional reconocen como el ganador de las elecciones de 2024, la "normalización real" del país tiene dos condiciones ineludibles que aún no se cumplen: la liberación total de los presos políticos y el respeto "sin ambigüedades" a la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio.

González Urrutia evitó celebrar la intervención militar extranjera, pero fue tajante sobre el destino de su rival político. "Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia", afirmó en referencia al traslado de Maduro a la prisión federal de Brooklyn.

Sin embargo, alertó que este "nuevo escenario político" no sustituye las tareas pendientes. Su mensaje fue directo contra la pretensión de continuidad del régimen bajo la figura de Delcy Rodríguez: "Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta".

"Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada... Como Comandante en Jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República", enfatizó.

Su orden a los cuarteles fue clara: "Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024". Edmundo González Presidenciable de Venezuela en 2024

El dirigente cerró su intervención llamando a la calma y a la "unidad nacional" para reconstruir el tejido social, pero marcó una línea roja frente a los crímenes del chavismo. González abogó por una Venezuela de "verdad, justicia y reconciliación sin impunidad", distanciándose de posibles pactos que barran los abusos bajo la alfombra.

"Nuestra legitimidad proviene del mandato popular... ese respaldo jamás será traicionado", concluyó, asegurando que el país que viene será de "instituciones y esperanza".

