Rusia exige a EE. UU. liberar a Maduro y respalda a Delcy Rodríguez

El canciller Serguéi Lavrov llamó a la vicepresidenta venezolana para ofrecer "firme solidaridad" ante la "agresión armada"

Horas después de que Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro y anunciara una administración temporal estadounidense en Venezuela, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) de Rusia emitió un comunicado.

La postura rusa

Moscú no solo condenó la operación, sino que exigió la liberación inmediata del mandatario y activó sus canales diplomáticos con Delcy Rodríguez, reconociéndola como la figura de autoridad legítima en Caracas.

En una declaración oficial difundida este 3 de enero de 2026, la diplomacia rusa instó a la Casa Blanca a rectificar. El texto confirma que Moscú está al tanto de la presencia de Maduro y Cilia Flores en suelo estadounidense.

"Instamos resueltamente a los dirigentes estadounidenses a que reconsideren esta postura y liberen al presidente legítimamente elegido de un país soberano y su esposa", reza el documento del MAE.

Rusia advirtió sobre la necesidad de resolver los conflictos "por vía del diálogo", marcando su oposición frontal a la vía militar ejecutada por el comando estadounidense en la operación nocturna en Caracas.

Paralelamente al reclamo público, el canciller ruso Serguéi Lavrov sostuvo una conversación telefónica de emergencia con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Según el comunicado de prensa de la Federación de Rusia, el tono de la llamada fue de respaldo absoluto. Ambos funcionarios ratificaron la voluntad de mantener la alianza entre Moscú y Caracas, independientemente de la convulsión política.

Este movimiento diplomático coloca a Delcy Rodríguez en el centro del tablero, siendo reconocida simultáneamente por el gobierno de Trump (como interlocutora para la transición) y por el de Putin (como defensora de la soberanía), convirtiéndola en la pieza clave de las próximas horas.

