Detención de Maduro: venezolanos en Guayaquil rezan por los presos políticos

Venezolanos se congregan al pie de la Gobernación del Guayas

Venezolanos se juntaron en la gobernación de Guayas en Guayaquil.

Venezolanos congregados al pie de la Gobernación del Guayas comenzaron a reunirse desde las 12:00, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para celebrar la detención, ocurrida en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa.

RELACIONADAS Trump descarta a María Corina Machado y encarga la transición a Marco Rubio

La cita inició con una oración a favor del pueblo venezolano, en especial por los presos políticos, que se estima suman alrededor de 1.000 personas.

“Al momento se espera que la liberación sea total, porque todavía quedan presos políticos. Desde Guayaquil damos apoyo a nuestros héroes que están resistiendo en Venezuela”, indicó Desiree Oaves, coordinadora de Comando con Venezolanos en Ecuador.

Cantan el himno y lloran

Tras la oración y las palabras de Oaves, los presentes cantaron el himno de Venezuela. Algunos lloraban de alegría.

Entre quienes celebran está Neudis Palma, quien tiene siete años y medio viviendo en Guayaquil. “Soy paciente con insuficiencia renal; en mi país ya no había ni medicinas. Ecuador me acogió y por ello he podido vivir para ver la liberación de mi país”, indicó Palma a Diario EXPRESO.

Venezolanos felices en Guayaquil tras salida de Nicolás Maduro. Lina Zambrano

Otro de los venezolanos que celebra es Luis Giménez, periodista que tuvo que salir de su país por persecución política y que actualmente es presidente de la Fundación Manos Venezolanas en Ecuador.

Giménez agregó que esperan la llegada de más compatriotas a la celebración. Aseguró que tratarán de no afectar el tráfico en la avenida Simón Bolívar. Sin embargo, los ecuatorianos que transitan en sus vehículos se detienen para pitar o tomar fotos como símbolo de apoyo al grupo.

El grupo se mantiene ondeando su bandera al ritmo del joropo, a la espera de declaraciones oficiales que confirmen quién asumirá la presidencia de Venezuela.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!