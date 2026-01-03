Expreso
Panamá 1989
Invasión estadounidense en suelo panameño, en 1989-1990.getty images / cortesía

De Noriega a Maduro: la historia de capturas de EE. UU. se repite un 3 de enero

Ambos líderes cayeron en manos de la justicia norteamericana en la misma fecha, acusados de narcotráfico

El 3 de enero parece haberse convertido en una fecha marcada en rojo para los regímenes autoritarios de América Latina que desafían a Washington. Con 36 años de diferencia exacta, la historia ha trazado un paralelismo asombroso: Manuel Antonio Noriega en 1990 y Nicolás Maduro en 2026 terminaron bajo custodia de Estados Unidos el mismo día, cerrando sus mandatos con acusaciones federales de narcotráfico y operaciones militares extranjeras en su suelo.

¿Qué conecta a Noriega con Maduro más allá de la fecha?

La coincidencia del calendario no es el único vínculo. Ambos mandatarios compartieron una trayectoria de poder absoluto que derivó en aislamiento internacional y confrontación directa con la Casa Blanca.

Manuel Noriega
Manuel Antonio Noriega, exgobernante de PanamáCORTESÍA

Noriega, el "hombre fuerte" que gobernó de facto entre 1983 y 1989 pasó de ser colaborador de la CIA a enemigo público. Acusado de convertir a Panamá en un narcoestado, enfrentó la invasión "Causa Justa" en diciembre de 1989. Finalmente, se entregó a las tropas estadounidenses el 3 de enero de 1990, vistiendo uniforme militar, para ser trasladado a Miami.

Exactamente 36 años después, este 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado en una operación especial en Caracas. Al igual que Noriega, la justicia estadounidense (representada hoy por la fiscal Pam Bondi) lo acusa de conspiración para el narcoterrorismo, señalando que usó el Estado para inundar de cocaína a Estados Unidos.

Infografía
Incursiones de Estados Unidos en América Latina.Agencia EFE

¿Qué otros presidentes han sido juzgados en EE. UU.?

La celda que espera a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tiene antecedentes de otros jefes de Estado latinoamericanos que cambiaron el palacio presidencial por prisiones federales norteamericanas.

Alfonso Portillo (Guatemala): Gobernó entre 2000 y 2004. Fue extraditado a Nueva York en 2013, donde se declaró culpable de lavado de dinero proveniente de sobornos de Taiwán y desvío de fondos de Defensa. Cumplió su condena y regresó a su país.

Juan Orlando Hernández (Honduras): El caso más reciente antes de Maduro. Presidente entre 2014 y 2022, fue extraditado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por convertir a Honduras en una autopista para la cocaína. Sin embargo, en un giro político, fue puesto en libertad en diciembre de 2025 gracias a un indulto del presidente Donald Trump.

Rafael Leonardo Callejas (Honduras): Se entregó voluntariamente a la justicia estadounidense por el escándalo del "FIFA Gate". Fue condenado a tiempo cumplido debido a su delicado estado de salud.

La situación legal de la pareja presidencial

La Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, recordó que la acusación contra Maduro data de 2020 e incluye cuatro cargos criminales graves. La novedad en este operativo de 2026 es la inclusión y captura de la primera dama, Cilia Flores, quien ahora enfrenta el mismo destino judicial que su esposo.

