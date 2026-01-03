Expreso
Los venezolanos celebran lo ocurrido este sábado 3 de enero.EFE

Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro en varios países del mundo

En varias naciones se observaron a decenas de ciudadanos celebrando la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Comunidades de venezolanos en el exterior protagonizaron este sábado concentraciones de celebración en distintos puntos de América Latina y Europa, tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. 

Las manifestaciones, impulsadas por sectores opositores al chavismo, se desarrollaron de forma espontánea y con un marcado tono festivo.

Lo venezolanos en Lima, Perú

En Lima, la zona aledaña a la Embajada de Venezuela se convirtió desde las primeras horas del día en un punto de encuentro para cientos de ciudadanos venezolanos. 

Cientos de personas se congregaron en el lugar para expresar su alegría con consignas, cantos y mensajes que daban por cerrado un ciclo político que consideran adverso para su país.

Envuelta en banderas tricolores, la multitud entonó el himno nacional, compartió bailes y se abrazó visiblemente emocionada.

La concentración reflejó el peso de la diáspora venezolana en Perú, que alberga a más de 1,6 millones de migrantes y se ha consolidado como el segundo país con mayor número de venezolanos fuera de su territorio.

PERUU
Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado, en Lima (Perú).John Reyes

Reacciones de venezolanos en España

En España, la celebración se replicó en el centro de Madrid. Decenas de personas se reunieron de manera espontánea en la Puerta del Sol, donde manifestaron su respaldo al fin del liderazgo chavista con expresiones culturales y simbólicas. 

Al ritmo de música llanera, algunos participantes bailaron portando la bandera venezolana sobre los hombros.

Durante el encuentro, los asistentes elevaron una oración colectiva y corearon consignas alusivas a la libertad, en un ambiente cargado de emoción y esperanza

Las escenas registradas tanto en Lima como en Madrid evidencian el impacto que los acontecimientos en Venezuela generan entre sus comunidades en el exterior, especialmente entre quienes han manifestado oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Las concentraciones se suman a otras expresiones de respaldo y reacción registradas en distintos países, en medio de un escenario político que continúa generando reacciones divididas a nivel internacional.

VENEZOLANO 2
- Manifestación de ciudadanos venezolanos tras el operativo militar de parte de Estados Unidos contra Venezuela para arrestar al presidente de ese país, Nicolás MaduroBorja Sánchez-Trillo

