Suiza congela activos de Maduro tras su detención en Venezuela

El Consejo Federal de Suiza anunció el 5 de enero de 2026 la congelación inmediata de todos los activos que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y personas asociadas pudieran mantener en territorio suizo. La decisión se tomó apenas dos días después de que Maduro fuera arrestado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos, un hecho que ha generado gran tensión internacional.

La medida se ampara en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero (FIAA) y tiene como objetivo impedir la salida de fondos que podrían haber sido adquiridos de manera ilícita. El congelamiento tendrá una vigencia inicial de cuatro años, hasta enero de 2030, y se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde 2018 bajo la Ley de Embargo.

Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua — Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026

La reacción de Suiza

El arresto de Maduro el 3 de enero de 2026 en Caracas, seguido de su traslado a Estados Unidos, ha marcado un punto de inflexión en la crisis venezolana. La situación es considerada volátil, con escenarios inciertos en las próximas semanas. Suiza ha llamado a la desescalada, la moderación y el respeto al derecho internacional, incluyendo la prohibición del uso de la fuerza y la defensa de la integridad territorial.

El gobierno suizo ha reiterado su disposición a ofrecer sus buenos oficios para facilitar un diálogo entre las partes y encontrar una salida pacífica a la crisis. La congelación de activos, según el Consejo Federal, no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano, sino únicamente a Maduro y a personas vinculadas directamente con él.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza confirmó que la medida alcanza a 37 personas relacionadas con el exmandatario, aunque no se revelaron detalles sobre el monto o la naturaleza de los bienes congelados.

Implicaciones y futuro del proceso

El congelamiento de activos busca garantizar que, en caso de que futuros procesos judiciales determinen que los fondos fueron obtenidos de manera ilícita, estos puedan ser restituidos en beneficio del pueblo venezolano. La medida también abre la puerta a posibles procedimientos de asistencia legal mutua entre Suiza y Venezuela, en caso de que se inicien investigaciones sobre corrupción o enriquecimiento ilícito.

El Consejo Federal aclaró que la decisión no depende de si la caída de Maduro del poder fue legal o no, sino del hecho de que se produjo un cambio político que podría derivar en procesos judiciales en su país de origen.

